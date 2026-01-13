Undersköterska/Omvårdnadsassistent Kirurgavdelning, Sundsvall Sommar 2026
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
På Avdelning 15, Kirurgavdelningen arbetar du i team tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi bedriver en bred verksamhet indelad på övre respektive nedre bukkirurgi, kärl och urologisk kirurgi samt inneliggande öron näsa hals vård. Hos oss kommer du lära dig något nytt varje dag!
Nu söker vi undersköterskor/omvårdnadsassistenter till Kirurgavdelning 15 i Sundsvall för sommarvikariat 2026 på heltid.
Som undersköterska hos oss har du en viktig roll för att säkerställa patientens basala omvårdnadsbehov. Som medarbetare inom den kirurgiska verksamheten har du stora möjligheter att utveckla din kompetens. Vikariatet avser heltidsarbete under dag/kväll. Helgarbete var annan helg. Individuell introduktion med start som tidigt som möjligt innan semesterperioderna börjar v 25.
Arbetet som undersköterska på kirurgavdelningen innebär kvalificerad vård. Arbetet hos oss innebär:
Allmän och specifik omvårdnad av den kirurgiska patienten
Preoperativa förberedelser
Postoperativa kontroller
Sår, stomi och katetervård
Dokumentation
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din viktigaste tillgång är din omvårdnadskompetens men också ditt engagemang för verksamhetens patienter och att arbeta framåt i en positiv anda.
Vi söker dig som
Har en undersköterskeutbildning eller är godkänd termin 4 på sjuksköterskeutbildningen
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet inom kirurgisk omvårdnad
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Stabil
Samarbetsförmåga
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Eva-Lotta Åberg +4660181392
Rekryterande chef
Eva-Lotta Åberg +4660181392 Jobbnummer
9680763