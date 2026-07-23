Undersköterska/Omvårdnadsass. till Hematolog- och Njuravdl., Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla undersköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-07-23
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Närsjukvårdsområde Norr omfattar sjukhuset i Örnsköldsvik och sex regiondrivna hälsocentraler. I området finns även en privat vårdcentral och en kommunal verksamhet. Närsjukvårdsområdet har cirka 530 medarbetare och två verksamhetschefer. Hematologi- och njuravdelningen i Örnsköldsvik är en av tre medicinavdelningar och tillhör Närsjukvårdsområde Norr. Avdelningen har specialistkompetens inom hematologi och njursjukvård. Nu utökar vi verksamheten och söker fyra undersköterskor/omvårdnadsassistenter som vill vara med och utveckla vården tillsammans med oss.
Som ny hos oss få du en individuellt anpassad introduktion av erfarna undersköterskor på avdelningen. Vi erbjuder individuell lönesättning samt önskeschema. Tillsammans arbetar vi för att ge patienterna en säker vård och ett gott bemötande. Nu hoppas vi på att just DU vill bli en del av vårt gäng. Du behöver kunna arbeta dag, kväll och helg. Vi arbetar 2 av 5 helger. Vi ser gärna att du i samarbetet med patienter och kollegor arbetar flexibelt och självständigt samt främjar teamsamverkan och ett positivt bemötande.
Vi söker nu fyra undersköterskor/omvårdnadsassistenter till vårt team. Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
ArbetsuppgifterProvtagningar
Kontroller
Såromläggningar
Allmän omvårdnad
Deltagande i patienters planerade rehabilitering.
DokumentationPubliceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
Vi söker dig somÄr utbildad undersköterska, alternativt dig som studerar till läkare eller sjuksköterska och har avklarat termin 4. Studerar du till sjuksköterska via Umeå universitet är avslutad termin 3 tillräckligt för denna anställning.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar arbetslivserfarenhet i medicinsk akutsjukvård.
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:089". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Norr Kontakt
Kommunal
Simone Mickelsson Nordlund rvn.m-norrland@kommunal.se 010-442 97 61 Jobbnummer
10010319