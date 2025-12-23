Undersköterska/omvårdnadsass Dialysmottagningen, Örnsköldsvik Sommar 2026
2025-12-23
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Njurmedicinsk öppenvård omfattar utredning, vård och behandling av komplicerade fall av njursjukdom. Enheten består av hemodialysmottagning, självdialysmottagning, PD-mottagning och njurmottagning och har ett nära och väl fungerande samarbete.
Du kommer att ingå i vårt team på hemodialysmottagningen dit njursjuka patienter kommer för att regelbundet få bloddialys.
Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterska och köksbiträde som ett sammansvetsat gäng. Vi har även nära samarbete med dietist, fysioterapeut och medicinsk tekniker.
Vi är ett trevligt gäng som har varierande och roliga arbetssysslor och där du blir en viktig del av verksamheten. Några punkter som repsesenterar oss är att:
Vi har alltid patienterna i centrum och utgår från den enskildes egenvårdsförmåga
På dialysen etablerar vi oftast en långvarig vårdrelation med patienterna
Nu söker vi undersköterskor/omvårdnadsassistenter för vikariat under sommaren 2026. Tjänsten är på heltid i 10 veckor under juni-augusti.
Förbereder material inför dialysbehandlingarna
Assisterar sjuksköterskan vid dialysstart och dialysavslut
Hjälper patienterna med sedvanliga omvårdnadsuppgifter
Dagliga administrativa arbetsuppgifter
Hemodialysmottagningen har öppet dagtid men kvällstjänstgöring kan förekomma utifrån verksamhetens behov.
Inskolning kommer att ske under de två första veckorna och följer ett fastställt inskolningsprogram.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska, alternativt dig som studerar till läkare eller sjuksköterska och har avklarat termin 4. För sjuksköterskestuderande från Umeå Universitet är termin 3 tillräckligt för tjänsten.
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
