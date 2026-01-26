Undersköterska/Omvårdnadass. till Onkologikliniken, Sundsvall Sommar 2026
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2026-01-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Hos oss på Onkologavdelningen gör vi skillnad varje dag. Vi är ett engagerat och kunnigt team som arbetar med att ge högkvalitativ vård till patienter med cancersjukdomar. Med fokus på trygghet, symtomlindring och stöd till både patienter och anhöriga är vårt arbete både meningsfullt och utvecklande.
Arbetet på vår avdelning är både utmanande och känslomässigt krävande. Vi vet att det är viktigt att kunna hitta stöd och energi i vårt gemensamma arbete, och därför lägger vi stor vikt vid att ha roligt tillsammans. Ett gott skratt och en god stämning är avgörande för att orka ge våra patienter bästa möjliga vård och samtidigt ta hand om oss själva. Här är vi ett team där vi stöttar varandra, både i svåra stunder och när vi kan dela glädje och skratt.
Vi söker dig som känner ett starkt engagemang för personcentrerad vård och symtomlindring. Du är trygg i att möta både medicinska och emotionella utmaningar i arbetet och har förmågan att skapa trygghet och förtroende hos patienter och närstående. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och 2 av 4 helger. Tjänsten avser ett sommarvikariat på heltid med tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse till och med 2026-08-31.
Undersköterska/Omvårdnadass. till Onkologikliniken, Sundsvall Sommar 2026Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Personcentrerad omvårdnad
Nära teamarbete med andra professioner
Provtagning, NEWS kontroller, KAD efter delegering
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har en utbildning som undersköterska, alternativt omvårdnadsassistent (studerar till läkare eller sjuksköterska och har avklarat termin 4)
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper:
Personlig mognad
Stabil
Omdöme
Empatisk förmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:020". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Björn Åslin +4660145018 Jobbnummer
9705384