Undersköterska/Omsorgsbiträde till Klockaregården i Sätila
Marks kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Mark Visa alla undersköterskejobb i Mark
2025-10-19
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Vi söker en ny kollega som vill arbeta med oss på Klockaregården!
Klockaregården är ett mindre äldreboende som är beläget i centrala Sätila.
Boendet har sammanlagt 29 lägenheter uppdelat på 3 somatiska avdelningar, 1 demensavdelning samt 2 växelvårdslägenheter.
Klockaregården ligger geografiskt sett med närhet till Kungsbacka och Härryda.
På Klockaregården använder vi oss av ett närvarande arbetssätt där vi värdesätter relationen till brukare och anhöriga. Vårt fokus ligger i att skapa hållbara rutiner för att kunna möjliggöra en meningsfull vardag för våra brukare. Detta görs genom att till exempel anordna olika aktiviteter med ett högt brukarfokus. Vi värdesätter samarbete genom att vara engagerade, utvecklande och omtänksamma. Vi arbetar utifrån ett grundat verksamhetsperspektiv där alla är en del av en helhet.
Hos oss kommer du att:
• Arbetar nära den enskilda individen och vara ett stöd i deras vardag.
• Utföra vård- och omsorgsarbete samt motivera och stimulera individerna utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål.
• Vara fast omsorgskontakt, planera, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet tillsammans med andra professioner.
• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Vår arbetsgrupp värdesätter god sammanhållning och ett gott arbetsklimat. Det är även viktigt för oss att vi har roligt tillsammans samt att alla medarbetare har en viktig roll att fylla.
Arbetstid är förlagt under dag-, kväll-, helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Du som söker skall ha tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsarbetet inom äldreomsorgen.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska samt har tidigare erfarenhet av arbetet inom demensvård.
Vi ställer ej krav på körkort men då verksamheten är förlagd i ett av kommunens ytterområden samt att vi samverkar med närliggande verksamheter utifrån rörlig placering är det till att föredra.
Vi söker dig som:
* Har en positiv grundsyn och är både professionell samt trygg i din yrkesroll.
* Har ett starkt engagemang och intresse för målgruppen samt att du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt.
* Är lugn och tydlig i din kommunikation samt är lyhörd och kan motivera brukare i syfte att bevara förmågor och självständighet.
* Har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan arbeta självständigt, fatta egna beslut samt planerar och prioritera om arbetet när det krävs. Du har förmågan att lyfta blicken och se hela verksamhetens behov.
* Har förmåga att se dina egna utvecklingsområden och tar ansvar för att tillföra dig nya kunskaper.
* Har god datorvana då dokumentation är en viktig del av vårt arbete.
Det krävs att du kan kommunicera och uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt i det svenska språket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under annonsering.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Marks kommun, Socialförvaltningen
Rekryterare
Emili Gabriel emili.gabriel@mark.se
