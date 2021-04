Undersköterska och skötare - Sommarvikariat Kungälvs sjukhus - Västra Götalandsregionen - Undersköterskejobb i Kungälv

Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Kungälv2021-04-12Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus - Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Vi ansvarar också för uppbyggnad och drift av Högsbo specialistsjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet. Sjukhusen i väster har en budgetomslutning på cirka 2815 mnkr.Är du undersköterska eller skötare och vill arbeta tillsammans med oss på Kungälvs sjukhus sommaren 2021?På Kungälvs sjukhus är varje arbetsdag meningsfull och allas insatser bidrar tillsammans till avgörande värde för våra patienter.Kungälvs sjukhus söker undersköterskor och skötare för sommaren 2021 inom medicin, kirurgi, ortopedi, röntgen, akutmottagning, intensivvård och psykiatri. Vi erbjuder ett roligt, stimulerande, ansvarsfullt och spännande arbete där du får tillfälle att tillsammans med nya arbetskamrater utveckla din kompetens. Har du önskemål om och vana från någon verksamhet så ange det i din ansökan så försöker vi tillgodose dina önskemål, men det är i huvudsak verksamhetens behov som styr var du blir placerad. För att du snabbt ska komma in i arbetet får du en verksamhetsanpassad introduktion utifrån erfarenhet och kompetens.2021-04-12Du är utbildad undersköterska, meriterande är erfarenhet av akutsjukvård, sjukhusvana i form av tidigare anställning eller praktik och erfarenhet av venprovtagning och omvårdnadsarbete.Är du studerande på sjuksköterskeprogrammet behöver du ha avklarat termin 3 eller termin 4 beroende på utbildningsprogram.Är du studerande på läkarutbildningen behöver du ha avklarat termin 5 eller termin 6 beroende på utbildningsprogram.För arbete som undersköterska på intensivvårdsavdelning är det meriterande med erfarenhet från intensivvård alternativt erfarenhet av akutsjukvård.För arbete som undersköterska inom radiologi är erfarenhet från radiologisk verksamhet och kunskap i Sectra RIS/PACS meriterande.Ange i din ansökan vilket eller vilka verksamhetsområden du är intresserad av. Uppge om du kan arbeta under hela semesterperioden juni till augusti och om du har eventuella förhinder.Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringen pågår fram till sommaren och besked om tillsättning kan därför dröja fram till dess.Inför anställning inom Verksamhet Psykiatri begär vi som arbetsgivare ut ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.Välkommen att tillbringa sommaren med oss!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid70-100%. Tillträde: 2021-06-01 eller enligt överenskommelse - 2021-08-31 Visstidsanställning till 2021-08-31MånadslönSista dag att ansöka är 2021-06-19VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5684086