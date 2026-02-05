Undersköterska och Sjuksköterskestudent till sommarvikariat
2026-02-05
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Inför sommaren 2026 söker vi Undersköterska eller Sjuksköterskestudent från termin 4 för delegerade uppgifter.
På enheten arbetar cirka 36 tillsvidareanställda sjuksköterskor samt en stabil grupp med härliga timanställda sjuksköterskor för att kunna erbjuda en god vård till patienter som är inskrivna i den kommunala primärvården. Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska/sjuksköterskestudent kommer du att arbeta med delegerade omvårdnadsuppgifter så som exempelvis provtagning, såromläggning och kateterisering av urinblåsa.
Placering kan vara både i särskilt boende samt i ordinärt boende utefter hur behoven ser ut. Kvalifikationer
Vi söker dig som är Undersköterska eller Sjuksköterskestudent från termin 4 som gillar att samarbeta med ditt team och som är van att ta ett stort eget ansvar för arbetet. För att lyckas i ditt uppdrag hos oss behöver du vara självgående och flexibel. Vi ser även att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt till ditt uppdra tillsammans med en god kommunikationsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.Övrig information
Intervjuer påbörjas omgående och pågår löpande under ansökningstiden. Innan erbjudande om anställning behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
