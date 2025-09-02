Undersköterska och medskapare till hemsjukvården
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Vi står inför en uppstart av projektet "Äldres hälsa och välbefinnande" inom äldreomsorgen och erbjuder ett utvecklande arbete i vårt nya näravårdsteam. Du kan få använda dina erfarenheter, få utlopp för nya ideer och tankar, vara med och bygga kunskap och arbeta i ett team med arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, biståndshandläggare och undersköterska. Har vi den arbetsplats du söker?
Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSV) består av cirka 35 medarbetare, som arbetar med patientens bästa i fokus. Hos oss arbetar legitimerade arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor, administratör och nu vill vi utöka med två undersköterskor. Vi är verksamma inom hemsjukvård, LSS- och SÄBO-verksamheter. Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss kommer du ingå i ett nyskapat team där du kommer ses som en viktig tillgång i teamet och som brobyggare. Du kommer tillsammans med teamkollegorna forma rutiner och arbetssätt och från årsskiftet vara delaktig i planering och utförande av arbetsuppgifter som åligger undersköterska inom kommunal hälso- och sjukvård och i viss mån hemtjänst. Du kommer få utökad delegering och det är av stor vikt att bygga goda relationer till hemtjänstens medarbetare, samordnare och planerare. Du kommer bland annat vara bärare av arbetssätt utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt tillsammans med övriga teammedlemmar.
Genom projektet "Äldres hälsa och välbefinnande" vill vi satsa på de äldre i kommunen och ge dem de bästa tänkbara förutsättningar för att behålla eller förbättra sin hälsa och självständighet, behålla eller utöka sitt sociala sammanhang samt kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Projektet involverar verksamheterna inom hemsjukvård, hemtjänst, Seniorcenter och även frivilligas insatser. Projektet kommer att pågå i 5 år och förväntas övergå i ordinarie verksamhet efter projekttiden. Vi berättar gärna mer om projektet vid tillfälle. Kvalifikationer
Du skall vara en erfaren undersköterska och ha relevant arbetslivserfarenhet, minst 5 år.
Erfarenhet av hemtjänst, hemsjukvård, rehabiliterande insatser, undervisning och utvecklingsarbete eller om du är specialistundersköterska så är meriterande.
För tjänsten krävs B-körkort.
Du har vana av IT-baserade journalsystem och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Stor vikt vid personlig lämplighet och det är viktigt för oss att du kommer trivas här.
Men viktigast av allt vill du, precis som vi, bidra till hög kvalitet för våra patienter och ett gott arbetsklimat där vi utvecklas tillsammans
Anställning
Antal tjänster: 2
Anställningsform: Fast anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2025-12-01
Ansök senast: 2025-09-15
Inför en eventuell anställning kommer vi att be om att få se utdrag ur belastningsregistret.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Verksamhetschef
Mona Hedestig mona.hedestig@soderkoping.se 0121-18242 Jobbnummer
