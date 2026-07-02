Undersköterska och ledare- kom och jobba hos oss som gruppchef!
Humana AB / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2026-07-02
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Är du undersköterska med siktet inställt på ledarskap?
På Södra Järnvägsgatan söker vi nu 3 gruppchefer som vill vara med och driva en äldreomsorg där varje individs behov står i centrum. Hos oss får du möjlighet att växa i din ledarroll och göra skillnad – på riktigt.
På Humana arbetar vi efter visionen Alla har rätt till ett bra liv. Som gruppchef hos oss spelar du en nyckelroll i att förverkliga den visionen genom att coacha dina kollegor och skapa en trygg, stimulerande vardag för våra boende.
Om rollen
Som gruppchef hos oss på Södra Järnvägsgatan kombinerar du administrativt ledarskap med att vara närvarande i det dagliga omsorgsarbetet. Fördelning cirka 40% administrativt arbete och 60% omvårdnadsarbete. Du är en förebild som leder genom ditt eget agerande och skapar ett arbetsklimat präglat av Humana-andan: engagemang, ansvar och glädje.
Nära ledarskap: Du har personal- och planeringsansvar för din grupp. Ditt fokus är att stötta, ge feedback och kvalitetssäkra verksamheten enligt Humanas metoder.
Utveckling: Du ingår i den lokala ledningsgruppen och rapporterar till verksamhetschefen. Här får du vara med och påverka boendets framtid.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Södra Järnvägsgatan är ett modernt och tryggt äldreboende. Det är ett personligt boende med närhet till naturen samt goda kommunikationsförbindelser. Södra Järnvägsgatan äldreboende består av 54 stycken hemtrevliga lägenheter, uppdelat på 3 plan och 6 avdelningar. På varje avdelning finns ett gemensamt kök med ljusa matsalar för trevliga måltider och vardagsrum som bjuder in till samvaro. Vi har en härlig trädgård och takterrass. Vi arbetar aktivt med aktiviteter och måltider.
Vi utgår från en personcentrerad vård och omsorg där våra kunder står i fokus. Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut, aktivitetsansvarig samt verksamhetschef.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som brinner för att utveckla både människor och verksamhet. Som ledare är du trygg, prestigelös och har en naturlig förmåga att motivera andra.
Vi söker dig som:
Är tydlig i din kommunikation och skapar delaktighet i teamet.
Har ett coachande förhållningssätt och är lyhörd för både boendes och medarbetares behov.
Är lösningsorienterad och tar ansvar för såväl kvalitet som ekonomiska ramar.
Talar och skriver flytande svenska samt har god datorvana.
Meriterande:
Lång erfarenhet inom äldreomsorg
Genomgången utbildning "Leda utan att vara chef" eller motsvarande ledarskapsutbildning
Erfarenhet av att handleda och introducera ny personal
Erfarenhet av schemaläggning och personalplanering
Kunskap om demenssjukdomar och kognitiv svikt
Erfarenhet av kvalitets- och förbättringsarbete
God kännedom om lagar och föreskrifter inom äldreomsorgen, exempelvis SoL och HSL
Erfarenhet av samverkan med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut
Van att arbeta i dokumentationssystem, i Welfare
Erfarenhet av ledarskap inom äldreomsorg ses som meriterande, men vi lägger störst vikt vid din personliga lämplighet och din vilja att växa med oss.
Vad erbjuder vi dig?
Hos Humana blir du en del av en prestigelös organisation där vi hjälper varandra.
Humana Academy: Vår egen utbildningsorganisation där du får kontinuerlig kompetensutveckling och ledarskapsprogram.
Förmåner: Vi erbjuder marknadsmässiga villkor, kollektivavtal och ett generöst friskvårdsbidrag.
Karriär: Goda möjligheter att växa inom ett av Nordens största omsorgsföretag. För dig som vill utvecklas vidare inom ledarskap erbjuder vi relevanta utbildningar, exempelvis inom ledarskap och socialrätt samt andra uppdragsutbildningar. Vi satsar på våra medarbetare och ger rätt person goda förutsättningar att utvecklas och göra karriär inom organisationen.Om tjänsten
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dag, kväll och helg - 100 %.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning av grundlön, Övriga ersättningar ges enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
En grundförutsättning när du söker jobb hos Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Vi kommer begära in utdrag från polisens belastningsregister.
Vad händer nu:
Just nu går vi snart in i ledighetstider. Vi kommer att påbörja arbetet med urvalet av kandidater direkt efter semesterperioden, och det är även då vi kommer att börja kalla till intervjuer. Vi önskar dig en riktigt fin sommar och ser fram emot att läsa din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef
Magdalena Fröjdmagdalena.frojd@humana.se
010-45 80 599 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7998204-2083270". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
352 30 (visa karta
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352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Humana Kontakt
Magdalena Fröjd magdalena.frojd@humana.se 010-4580599 Jobbnummer
9990185