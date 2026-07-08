Undersköterska och Administratör - två tjänster i en till Skedvigården
Säters kommun, Skedvigården / Undersköterskejobb / Säter Visa alla undersköterskejobb i Säter
2026-07-08
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När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Får du ett leende på dina läppar när du hör orden undersköterska och administratör i samma mening? Slår ditt hjärta några extra slag för våra äldre i samhället? Trivs du med att anpassa stöd och vård utifrån varje omsorgstagares unika behov, önskemål och förutsättningar? Svarar du ja på dessa frågor kan du vara den vi söker!
Vårt äldreboende Skedvigården ska inrätta en ny kombitjänst, där det finns möjlighet att jobba som Undersköterska 50 % och Administrativ personal 50 %.
I rollen som undersköterska tillgodoser du våra omsorgstagares individuella behov fysiskt, psykiskt, socialt och själsligt. Du hjälper till med personlig hygien, förflyttningar, måltider, på- och avklädning samt omvårdnad vid livets slut. Du utför även medicinska uppgifter på delegering från sjuksköterska. Arbetsuppgifterna innebär att du är våra "ögon och öron" på plats, då du observerar små förändringar i våra äldres mående och rapportera detta vidare till berörda kollegor. Du dokumenterar din insats löpande under arbetspasset samt medverkar till att höja kvaliteten på boendet genom att rapportera avvikelser som sker kring omsorgstagaren. Utöver detta är du fast omsorgskontakt till minst en omsorgstagare. Det innebär att du tar ett större personligt ansvar för omsorgstagarens omvårdnad och verkar för att dennes behov och önskemål uppfylles enligt biståndsbeslut. Du arbetar motiverande för att öka omsorgstagarens livskvalitet, och tillgång på daglig stimulans, såsom aktivering, daglig utevistelse och samvaro.
Som administrativ personal är du spindeln i nätet på boendet och säkerställer att vi har rätt personal på rätt plats vid rätt tidpunkt. Du säkerställer kvaliteten i arbetet, dokumenterar löpande, hanterar inköp och konterar fakturor. Du tar även hand om introduktionen av alla nyanställda medarbetare.
Samtliga arbetsuppgifter sker i nära samarbete med arbetsledning, kollegor, omsorgstagare och besökare. Närmaste chef är enhetschef på boendet.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en undersköterskeexamen och ett yrkesbevis från Socialstyrelsen som styrker det. Har du även tidigare praktisk erfarenhet från omvårdnadsarbete och demensvård av äldre är det meriterande. Du behöver kunna hantera digitala arbetsverktyg som dator och mobil - då allt arbetesker i dessa. Det är meriterande om du tidigare arbetat i dokumentationssystem Combine (Pulsen), tidredovisningssystemet Medvind samt Teams och Outlook. Dina språkkunskaper i svenska behöver vara goda, för att kunna kommunicera effektivt med omgivningen, förstå skriven text och klara av att dokumentera ditt arbete. Arbetstiderna varierar över dygnet, veckans alla dagar, så B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Du behöver tycka om att arbeta med människor och ha förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Du behöver även vara en fena på att dokumentera och rapportera ditt arbete löpande. Att leverera resultat och leva upp till dina omsorgstagares förväntningar är en självklarhet för dig - både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du tummar aldrig på din professionalism och arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att se våra omsorgstagares behov och uppnår ett gott arbetsresultat. Du följer instruktioner och fattade beslut, samtidigt som du är flexibel och öppen för ändrade förutsättningar om situationen så kräver.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstiderna varierar över dygnets vakna timmar, veckans alla dagar.
Individuell lönesättning gäller. Aktuellt lönespann för våra undersköterskor och administrativ personal är ca 27-33 tkr avhängigt kompetens och yrkeserfarenhet samt grad av ansvar i tjänsten.
Rekryteringen handläggs av den sociala sektorns bemanningsenhet, men slutkandidater intervjuas av ansvarig enhetschef.
Vi har löpande urval så vänta inte med att söka tjänsten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335947". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säters Kommun
(org.nr 212000-2247)
Prästgårdsvägen 1 (visa karta
)
783 92 SÄTER Arbetsplats
Säters kommun, Skedvigården Kontakt
Enhetschef Skedvigården
Lena Wilstrand lena.wilstrand@sater.se Jobbnummer
9997424