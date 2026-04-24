Undersköterska? Nu öppnar vi sista avdelningen på nya Andersgården!
2026-04-24
Ansök idag. Kollegor imorgon.
Hej!
Jag heter Linda och är enhetschef på Andersgården. Jag är uppvuxen i Mora och har nyligen flyttat tillbaka med min familj. Förutom ett roligt arbete så erbjuder Mora det vi älskar: natur, kultur, familj, lagom puls - och större städer inom räckhåll när vi vill ha lite extra äventyr.
Mina dagar på Andersgården hittills är fulla av möten, skratt, planering, nya idéer och en del "oj, där kom en byggare jag inte sett förut!" Här finns ambitioner, gemenskap och massor av framtidstro! Jag ser verkligen fram emot att få öppna upp!
För mig som chef är det viktigt att ta till vara på kompetensen och att vi gör det tillsammans. Vi ser möjligheter hos varandra, hos våra boende och i vår verksamhet.
Nu söker vi dig som delar våra värderingar och vill vara med på vår resa att skapa en verksamhet där både medarbetare och boende kan blomstra.
Om verksamheten
Andersgården är Mora kommuns nyöppnade äldreboende med demensinriktning. Här bygger vi något nytt från grunden - ett helt nytt team med medarbetare från olika delar av Sverige som tillsammans skapar något unikt med varm och hemtrevlig känsla.
Hos oss fokuserar vi på förmågor, inte begränsningar. Vi tror på att vi når längst tillsammans - som team, med de boende och anhöriga. Med höga ambitioner, lite skratt längs vägen och ett gemensamt engagemang skapar vi verklig magi!
Du arbetar nära de boende och skapar trygghet och välbefinnande för personer med demens. Vissa dagar känner du dig som en superhjälte. Andra dagar undrar du var kaffemuggen tog vägen (linneförrådet). Du är lika viktig båda dagarna!
Läs mer om Andersgården via länken nedan och kika på filmen så får du se hur fint vi har det
Andersgården
Vi söker dig som:
Har legitimation som undersköterska
Delar vår syn på ett rehabiliterande förhållningssätt och ser möjligheter hos dem vi möter
Tar ansvar för verksamheten och för din egen och andras arbetssituation
Har den boende i fokus och bemöter alla med respekt och empati
Trivs i teamarbete och tror på kraften i att göra det tillsammans
Vill vara med och bygga upp verksamheten och bidra med dina erfarenheter och idéer
Har humor även när saker inte går enligt plan (för det gör de sällan!)
Meriterande:
Arbetslivserfarenhet inom demensvård
Utbildning inom demens och personcentrerad vård
Vi erbjuder:
Möjlighet att forma verksamheten från start (inga "men vi har alltid gjort så"-argument!)
Ett helt nytt team med kollegor från olika delar av Sverige - nya perspektiv, nya idéer!
Kontinuerlig kompetensutveckling
Kultur med högt i tak där dina idéer värderas
Kollegor som förstår att kaffe är en basförutsättning
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: Mora kommun som arbetsgivare
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare Rekryteringslots
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: Personuppgiftshantering.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
https://www.morakommun.se/ledigajobb
Prostgatan 7 (visa karta
)
792 32 MORA Kontakt
Kommunal Kommunal ovansiljan.bergslagen@kommunal.se 0250-26796
9873569