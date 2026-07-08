Undersköterska Natt till vårt nya boende i Norrtälje - Attendo Roden
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-07-08
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Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag? Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Vi på Attendo söker nu flera engagerade natt undersköterskor till Attendo Roden i Norrtälje, som öppnar i januari 2027. Det blir ett helt nytt och modernt äldreboende med 60 lägenheter varav 40 platser för personer med demenssjukdom och 20 somatiska platser.
Som undersköterska hos oss får du en unik möjlighet att vara med redan från starten och bidra till att skapa en trygg, varm och kvalitativ verksamhet. Tillsammans med engagerade kollegor är du med och bygger upp rutiner, arbetsglädje och en omsorg där den boendes behov och önskemål alltid står i fokus.
Boendet bygger på Attendos uppskattade koncept Sport & Spa, där hälsa, aktivitet och välbefinnande är en naturlig del av vardagen. I din roll som undersköterska arbetar du personcentrerat och stöttar de boende i deras dagliga liv genom att skapa trygghet, delaktighet och meningsfulla dagar. Du blir en viktig del av ett team som samarbetar nära varandra och där kvalitet, omtanke och utveckling genomsyrar arbetet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Vid behov hjälpa till med att exempelvis förbereda, laga och servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför en viktig att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-08KvalifikationerKvalifikationer
Undersköterskeutbildning om minst 1350p.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande:
Erfarenhet från natt omsorgsarbete i äldreomsorgen
Erfarenhet av delegering.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Sista ansökningsdag 31/8 -26 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska
Anställningsform: Tillsvidare med 6 mån provanställning
Tjänstgöringsgrad: 80-100% enligt överenskommelse
Arbetstid: Natt och varannan helg.
Tillträde: Januari 2027 / enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Joanna Bingmert
Telefonnummer: 072- 160 44 36
E-postadress: Joanna.bingmert@attendo.se
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002110-2091667". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Kungsgatan 2 (visa karta
)
761 44 NORRTÄLJE Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9996404