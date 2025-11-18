Undersköterska Natt Till Vårdavdelning 97 Hjärtsvikt, Danderyds Sjukhus
2025-11-18
Redo för något nytt? Vill du vara med och göra skillnad på en av Sveriges främsta hjärtkliniker?
Vårt anställningserbjudande
Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus är en av Sveriges största hjärtkliniker och hos träffar du därför alla typer av kardiologiska åkommor men vår profil är hjärtsvikt, nydebuterad som kronisk.
Vi söker dig undersköterska som vill utvecklas och bredda dina kunskaper inom hjärtsjukvård.
Vi erbjuder dig en lärorik arbetsplats med kompetenta och erfarna kollegor.
Välkommen med din ansökan till natten på vårdavdelning 97 Hjärtsvikt.
Natteamet består av två undersköterskor och två sjuksköterskor och tillsammans vårdar ni 15 patienter. I din roll som undersköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter på en akut hjärtvårdsavdelning nattetid. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är exempel kontroll av vitalparametrar, uppkoppling av patienter på telemetri, venprovtagning och basal omvårdnad.
Som nyanställd får du en tydlig utbildningsplan och introduktion under handledning. Du erhåller en individuell och bred kompetensutveckling som du skapar i samråd med dina närmsta chefer.
Sök till oss du kommer inte ångra dig!Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska som arbetat minst 1 år på vårdavdelning på sjukhus. Meriterande om du tidigare arbetat med hjärtpatienter.
Goda kunskaper i svenska språket är ett krav - både i tal och skrift.
Du behöver ett bevis från Socialstyrelsen, alternativt omfattas av övergångsbestämmelser för undersköterskor, för att kunna anställas med titeln undersköterska. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som alltid ser till patientens bästa och tar ett stort ansvar för ditt arbete. Du bör vara engagerad, flexibel, ödmjuk och omvårdnadsfokuserad. Det är viktigt att du trivs att både arbeta i team men även självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser till gruppdynamiken vid urvalet.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Hjärtkliniken är en av Sveriges största sett till antal medarbetare och patienter. Vi har de senaste åren legat i topp i nationella kvalitetsindex för omhändertagande och uppföljning av hjärtpatienter. Kliniken disponerar sex vårdavdelningar, två dagvårdsavdelningar, fyra interventionslab samt en stor öppenvårdsverksamhet. Fysiologkliniken bedriver diagnostik i framkant, har bland annat en omfattande ekokardiografi- och arytmiverksamhet, hjärt-MR, nuklearmedicin samt är ackrediterade enligt Swedac. Verksamhetsområdet bedriver internationellt ledande forskning och har en tradition av innovation och förbättringsarbete.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
