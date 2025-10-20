Undersköterska, Natt, Till Psykosavdelning Och Piva I Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2025-10-20
Gör skillnad. Varje dag.
Har du erfarenhet av nattarbete och tänkt tanken på att kunna kombinera nattarbete med endast vardagsarbete? Tycker du även om att ha ett varierande arbete där du får växla mellan olika enheter och därmed får en bred kompetens och ett stort kontaktnät? Då kan detta vara tjänsten för dig, denna tjänst erbjuder en möjlighet till endast vardagsnätter och inget helgarbete!
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri i Lund delas in i fyra områden: slutenvård, öppenvård, resursteamet och psykos. Inom verksamhetsområdet är vi cirka 670 medarbetare. Här bedriver vi en stor bredd av psykiatriska verksamheter där medarbetarna inom verksamhetsområdet tillsammans besitter en stor och samlad kompetens. Vi huserar i ljusa och moderna lokaler i Lund.
Avdelning 1 och 3 utgör tillsammans våra psykosavdelningar. Där fokuserar vi främst på att vårda patienter med psykossjukdomar. Avdelning 1 har 13 vårdplatser och avdelning 3 har 16 vårdplatser.
Psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA) erbjuder akutpsykiatrisk vård för patienter som, oberoende av diagnos, kräver förstärkt tillsyn och övervakning samt en stimulusfattig vårdmiljö. Vi arbetar enligt TERMA-konceptet, där lågaffektivt bemötande är centralt, och har regelbundna TERMA-repetitioner för att stärka tryggheten inom arbetsgruppen. Avdelningen har 3 vårdplatser.
Vi arbetar tvärprofessionellt och dina kollegor består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter och sekreterare. Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en undersköterska till vårt team på natten. Att tjänsten endast bemannar vardagsnätter är för att du täcker upp för arbetstidsförkortningen för samtliga undersköterskor på Psykosavdelningen och PIVA.
I din roll som undersköterska arbetar du med psykiatriskt behandlings- och omvårdnadsarbete tillsammans med dina kollegor. En av dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att på avdelningarna skapa en lugn och rofylld miljö som optimerar god vila och sömn. I detta ingår stödjande samtal och andra omvårdande individuella insatser för patienterna.
Vi håller kontinuerligt internutbildningar för att höja vår kompetensnivå och därmed effektivisera vårdarbetet. Ett positivt arbetsklimat är av största vikt, och hos oss värderas kamratskap, humor och rak kommunikation högt. Utöver en trevlig och stimulerande arbetsplats erbjuder vi en introduktion och bredvidgång som anpassas efter dina kunskaper och tidigare erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller specialistundersköterska psykiatri. Det innebär att du har godkänd gymnasial vård- och omsorgsutbildning (2500 poäng), godkänd vård- och omsorgsutbildning via Komvux (minimum 1350 poäng) alternativt annan likvärdig undersköterskeutbildning. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och dokumentation är goda språkkunskaper i svenska både tal och skrift ett krav. Du behärskar också grundläggande medicintekniska moment på undersköterskenivå.
Sökande som idag innehar tillsvidareanställning med yrkestitel skötare kan ansöka och får vid eventuell anställning behålla yrkestitel (dock längst till 2033 då titeln skötare upphör inom våra verksamheter).
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från yrket, inom psykiatri och/eller av akutpsykiatrisk slutenvård. Därutöver är goda datorkunskaper och grundläggande kunskaper i vårt journalsystem Melior fördelaktigt.
Du har ett genuint intresse för psykiatrisk omvårdnad och sätter alltid patienten i fokus. Vidare har du god prioriteringsförmåga och bidrar till en bra arbetsmiljö. För rollen är det viktigt att kunna behålla lugnet och ha ett lågaffektivt bemötande i stressiga situationer, därför söker vi dig som är trygg och stabil som person. Med hög service- och ansvarskänsla samt god samarbetsförmåga bemöter du ödmjukt den situation patienten och de anhöriga står inför. Därtill trivs du med att handleda studenter och känner dig trygg i den rollen. Då arbetet kan vara fysiskt krävande ser vi gärna att du har ett intresse för träning och motion. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bifoga undersköterskebevis från Socialstyrelsen om du har hunnit få det eller examensbevis till ansökan. Om du inte erhållit beviset ännu ges du en titel som omvårdnadsassistent i avvaktan. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 eller om du önskar behålla yrkestitel skötare och var anställd som detta före 1 november 2023, inkom med intyg som styrker detta.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På http://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
