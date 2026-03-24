Undersköterska Natt Till Korttidsavdelning Edö I Farsta Strand
2026-03-24
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Vill du vara med och bygga upp en ny demensinriktad korttidsavdelning och bidra till trygg, personcentrerad och kvalitativ omsorg?
Nu söker vi en engagerad och ansvarstagande undersköterska till Edö vård- och omsorgsboende.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där kvalitet, samarbete och respekt för den enskildes behov står i centrum.Korttidsavdelningen riktar sig till personer med demenssjukdom som är i behov av tillfällig vård och omsorg.
Edö vård - och omsorgsboende ligger vackert belägen vid sjön Magelungen i Farsta strand, endast några minuters promenad från tunnelbana och pendeltåg.
Vård - och omsorgsboendet består idag av 107 platser, varav 8 avdelningar är för personer med demenssjukdom och 4 avdelningar är med somatisk inriktning
Under 2019 så blev verksamheten Stjärnmärkt
Som undersköterska hos oss arbetar du med:
Personcentrerad omvårdnad utifrån genomförandeplan
Stöd i dagliga aktiviteter och social stimulans
Dokumentation enligt gällande lagstiftning SOL
Samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut och övriga professioner
Kontakt med anhöriga och närstående
Du är en viktig del av teamet och bidrar aktivt till att skapa en trygg och meningsfull vistelse för våra boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska och har skyddad yrkestitel.
Har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg minst 3 år från demensvård
Meriterande erfarenhet från korttidsboende
Har god datavana och är trygg i digital dokumentation
Behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med från uppstart
Ett engagerat team och nära ledarskap
Kompetensutveckling inom demensområdet
En arbetsplats där kvalitet och arbetsmiljö prioriteras
Vill du vara med och utveckla framtidens korttidsvård tillsammans med oss?
Välkommen med din ansökan, vi kan inte ta emot ansökningar via telefon alla ansökningar ska via systemet .
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Vid ledande eller kritisk befattning kan även utdrag ur belastningsregistret bli aktuellt. Utdraget skickas digitalt till arbetsgivaren vid begäran och ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1691". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Farsta , Äldreomsorg, Vård- och omsorgsboende, Edö Kontakt
Katarzyna Wajer katarzyna.wajer@stockholm.se 08-50818139 Jobbnummer
9816503