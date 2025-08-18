Undersköterska natt till Klockarkärlekens vård- och omsorgsboende
2025-08-18
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Hos oss på Klockarkärleken blir du en del av ett stabilt nattteam med stark sammanhållning och lång erfarenhet. Tillsammans skapar vi trygghet och en meningsfull vardag för våra äldre - varje natt, året runt.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som undersköterska på natten stödjer du våra kunder med trygghet, omsorg och personlig omvårdnad. Varje arbetspass arbetar du i team med två kollegor och tillsammans ansvarar ni för att möta kundernas behov under natten. Arbetsuppgifterna kan innebära hjälp vid läggning, toalettbesök, vändningar, medicinpåminnelser och andra individuella behov som kan uppstå. Du finns där när någon vaknar och behöver stöd, och du bidrar till en lugn och säker miljö för alla kunder.
Din insats under natten är betydelsefull för att våra kunder ska känna trygghet och få en god dygnsrytm. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med dina kollegor - alltid med målet att våra kunder ska känna sig sedda, respekterade och ha rätt att fortsätta leva som de unika individer de är.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Du har erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom och det är meriterande om du har kunskap om BPSD.
Arbetet kan vara fysiskt krävande, därför behöver du ha god grundkondition och vana vid tunga lyft och förflyttningar. Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll, behåller lugnet i stressiga situationer och kan fatta egna beslut när det behövs. Att arbeta självständigt känns naturligt för dig, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor och andra yrkesgrupper. Eftersom dokumentation är en viktig del av arbetet behöver du vara bekväm med digitala verktyg och ha goda kunskaper i svenska. Du anpassar dig snabbt till förändringar och ser möjligheter i nya situationer.
Vi erbjuder
På Klockarkärlekens vård- och omsorgsboende skapar vi trygghet och gemenskap för personer med demenssjukdom. Boendet ligger i Västerås östra stadsdelar och består av tre våningsplan med totalt 39 lägenheter. Som undersköterska på natten hos oss blir du en del av ett stabilt nattteam på sex personer. Här finns en stark sammanhållning och en arbetsgrupp som arbetat länge tillsammans - ett team som stöttar varandra, delar kunskap och alltid ställer upp. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje natt gör skillnad för människor, samtidigt som du får arbeta i en trygg och erfaren arbetsgrupp som värdesätter samarbete och gemenskap.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Rekryteringen avser en tidsbegränsad anställning som beräknas pågå till juni 2026.
För att anställas som undersköterska måste du visa upp bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 kan du istället visa upp ett arbetsintyg från din arbetsgivare.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
