Undersköterska natt till Heffnersgårdens äldreboende
2026-04-16
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Heffnersgårdens äldreboende ligger i stadsdelen Skönsberg och är en arbetsplats bestående av fem avdelningar som har demensinriktning. Målet med verksamheten är att ge god och kvalitetssäkrad vård och omsorg som utgår från individens behov och bygger på den nationella värdegrunden. Den aktuella tjänsten är på en demensavdelning. Eftersom vi i verksamheten använder oss av resurspass kan även arbete på andra avdelningar förekomma ibland.
Arbetstiden är förlagd till natt.
Så här bidrar du i rollen som undersköterska
I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god kvalitet till våra omsorgstagare utifrån
individuella behov. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal ingår.
Arbetsuppgifter som ingår är:
Ge omvårdnad och service till de boende med en god kvalité.
Upprätta och följa upp nattinsatts i genomförandeplanen i nära kommunikation med vård- och omsorgstagaren.
Dokumentation enligt SoL och HSL.
Riskbedömningar gentemot vård- och omsorgstagaren och den egna arbetsmiljön.
Handledning (ex. nyanställda och studerande).
Utveckling av verksamheten och det egna arbetssättet.
Utföra delegerade arbetsuppgifter enligt HSL.
Ombudsroll utifrån behov.
Utföra tvätt och städ.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor och en vilja att hjälpa andra.
Har utbildning som undersköterska med godkända betyg.
God datavana.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift på en nivå som gör att du kan kommunicera tryggt samt läsa, förstå, bearbeta och förmedla information. Detta motsvarar minst godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk på gymnasial nivå.
Det är meriterande om du:
Har läst webbutbildningarna Demens ABC, ABC plus samt nollvision.
Har erfarenhet av människovårdande yrke.
Har erfarenhet av att jobba med personer som har kognitiv svikt.
Är specialistundersköterska inom demens.
Som person utgår du från den boendes behov och är lyhörd för dennes önskemål. Du är serviceinriktad, lugn och har förmågan att hantera stressiga situationer på ett kontrollerat och stabilt sätt. Din verbala förmåga är god, och i kommunikation med personer med kognitiv svikt kan du uttrycka dig kort, lugnt och tydligt när olika situationer uppstår, så att ett gott bemötande säkerställs.
Du har god samarbetsförmåga och är flexibel, och kan snabbt anpassa dig till nya förutsättningar samt prioritera dina arbetsuppgifter. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är självständig och strävar efter att hitta lösningar.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Välkommen med din ansökan.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer sker löpande.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida. Om du har vård- och omsorgsutbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter men ännu inte fått yrkesbeviset kan du istället bli anställd med titeln utbildat omsorgsbiträde. Läs mer här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddadyrkestitel/
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
