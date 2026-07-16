Undersköterska natt, till Hedegården särskilda boende
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2026-07-16
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Omsorgsförvaltningen söker en undersköterska till Hedegårdens särskilda boende. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med tillträde 1 september. Arbetstiden är förlagt till nattjänstgöring med en grundtjänst på 75%.
Arbetsuppgifter
Hedegårdens särskilda boende består av sex boendeenheter, varav två är med somatisk inriktning och fyra boendeenheter är för personer med demenssjukdom. Nattetid ansvarar man för alla sex boendeenheter fördelat på fyra personal.I arbetsuppgifterna ingår omsorgsarbete utifrån omsorgstagarens individuella behov samt hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion/delegation från arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Vi erbjuder ett roligt arbete som är mycket varierande, men som också ställer krav på god hälsa, initiativförmåga, flexibilitet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi tillämpar fast schemaläggning. Verksamheten står inför nya utmaningar och utvecklingsarbete under kommande år. Vill du ha chansen att vara med oss och utveckla verksamheten för framtidens äldreomsorg, är du varmt välkommen att söka.Publiceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet med fördjupningskurser i "Vård och omsorg vid demenssjukdom" samt "Äldres hälsa och livskvalitet", eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha kunskap och erfarenhet av BPSD. Godkända betyg i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga, erfarenhet av vård- och omsorgsarbete, samt personlig lämplighet. Grundläggande datakunskap är meriterande dokumentation sker i verksamhetssystemet Treserva.Anställningsvillkor
Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Tanums kommun eftersträvar en rökfri arbetsmiljö. Därför ser vi gärna att du är rökfri. Du är välkommen med frågor till enhetschef, Liselott Persson, telefon 0525-185 59. Facklig företrädare nås på telefon 010-442 94 31. Rekryteringsarbetet påbörjas under ansökningstiden. Krav på uppvisande av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret Äldre eller vuxna med funktionshinder innan anställning.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
Visar giltig ID-handling
Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
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Tanum Kommun - Att bo i Tanum | nykommun.se
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och möjligheter i Tanums kommun!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tanums Kommun
(org.nr 212000-1348), http://www.tanum.se
Apoteksvägen 6 (visa karta
)
457 31 TANUMSHEDE Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Äldreomsorgen Kontakt
Liselott Persson 0525-18559 Jobbnummer
10004673