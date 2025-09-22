Undersköterska (natt) till Ekens vård- och omsorgsboende
2025-09-22
Nu söker vi en undersköterska på natten, 82% till Ekens vård- och omsorgsboende, som kommunen driver i egen regi. Boendet ligger nära Kallhälls centrum med gångavstånd till pendeltåget och Mälaren. På Ekens äldreboende finns både demens- och omvårdnadsavdelningar.
Hos Järfälla kommun finns stor möjlighet till personlig och professionell utveckling och på våra vård- och omsorgsboenden har vi schemalagd APT och reflektionstid.
Arbetet på natten innebär vanliga arbetsuppgifter på vård- och omsorgsboende, såsom personlig omvårdnad, social omsorg, städning och service utifrån varje enskilds behov. I arbetet ingår social dokumentation i LifeCare för att säkerställa god kvalité och säker vård.
Som undersköterska på natten är du våra boendes trygga hand. Du kommer att jobba i hela huset tillsammans med dina kollegor och ni arbetar utifrån den nationella värdegrunden och Individens behov i centrum. Därför är det en viktig aspekt att vi arbetar tillsammans så att varje boende får den bästa vård och omsorg som möjligt.
Tjänsten är på 88%. Arbetstiderna är kl.22-07. Arbete varannan helg ingår. Din huvudsakliga arbetsplats kommer att vara på Ekens vård- och omsorgsboende, men i tjänsten ingår även arbete på kommunens andra vård- och omsorgsboenden.Kvalifikationer
För tjänsten kräver vi att du är utbildad undersköterska och erfarenhet av nattarbete. Har du skyddad titel utfärdat av Socialstyrelsen är det ett plus. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt goda datorkunskaper krävs för tjänsten.
Vi ser det som meriterande om du har arbetat på vård- och omsorgsboende sedan tidigare. Har du vidareutbildning inom ditt yrkesområde och/eller tagit på dig olika ansvarsroller är det ett stort plus. Och om du kan det finska språket är det också meriterande då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde.
Som person söker vi en undersköterska som bemöter boende och medarbetare med respekt och professionalitet. Att du tar egna initiativ är en självklarhet för dig, samtidigt som du tycker det är viktigt att arbeta tillsammans med kollegorna. Du sätter laget före jaget och tror på att kommunikation, lyhördhet och samarbete som avgörande för att nå gemensamma mål. Du är flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske.
