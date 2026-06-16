Undersköterska natt sökes till Guldängen, Landskrona Omsorgs nya boende
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2026-06-16
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Landskrona Omsorg AB är ett helägt kommunalt bolag i Landskrona. Vi erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg. Välkommen!
10 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som ser människan bakom omsorgsbehovet och som vill skapa en vardag där varje individ får möjlighet att leva sitt liv på sitt sätt, med stöd av engagerade och professionella medarbetare. Som undersköterska hos oss får du en meningsfull roll där du med omtanke, lyhördhet och professionellt engagemang stöttar personer i deras vardag och bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet. Här får du arbeta nära de boende och finnas med i både stora och små ögonblick, där ditt bemötande och din kompetens gör att varje individ får möjlighet att leva ett så självständigt och värdigt liv som möjligt. Du blir en viktig del av ett team som tillsammans arbetar för att skapa en trygg och stimulerande miljö där både boende och medarbetare kan trivas och utvecklas.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Ge individuellt anpassat stöd och omvårdnad utifrån den enskildes behov och funktionsnedsättning.
• Stödja personens självständighet, självbestämmande och personliga integritet i vardagliga aktiviteter.
• Använda anpassade kommunikationssätt för att underlätta förståelse och delaktighet.
• Stödja den enskildes delaktighet i fritids-, kultur- och samhällsaktiviteter.
• Dokumentera enligt gällande riktlinjer samt följa och bidra till uppdatering av genomförandeplaner.
• I förekommande fall utföra delegerade medicinska uppgifter enligt instruktion från sjuksköterska och rapportera förändringar i mående.
• Arbeta natt både vardag och helg
Som undersköterska på Landskrona Omsorg AB blir du en viktig del i att skapa en trygg och positiv vardag för våra boende. Här arbetar du i en verksamhet där kvalitet, engagemang och omtanke genomsyrar allt vi gör. Du använder din kunskap och erfarenhet för att möta varje individ på ett respektfullt och professionellt sätt, och du får möjlighet att bidra till både utveckling och stabilitet i deras dagliga liv.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar strukturerat och målinriktat, med förmåga att planera, organisera och följa upp ditt arbete på ett ansvarsfullt sätt. Du är trygg i dig själv och behåller lugnet även i stressiga eller oväntade situationer, vilket gör att du kan agera konstruktivt och behålla ett professionellt bemötande även under press. I rollen är det viktigt att du har ett gott förhållningssätt till andra människor, med förmåga att lyssna in, visa hänsyn och sätta dig in i den enskildes perspektiv. Du värdesätter samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö genom ett lösningsorienterat sätt att arbeta, med fokus på att nå gemensamma mål tillsammans med kollegor och andra professioner.
Krav för tjänsten:
• Genomfört vård- och omsorgsprogram med godkända betyg
• Erfarenhet av yrkesutövning inom vårdyrket, t.ex personlig omvårdnad eller delegering
• Behärskar svenska språket i tal och skrift
Meriterande:
• Genomgått en specialistutbildning som undersköterska
För en anställning hos oss behöver du ett utdrag ur polisens belastningsregister som benämns "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning".
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde tidigast 9 november.
Arbetstid: Schema. Arbetet omfattas av nattjänstgöring
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330150". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Drottninggatan 7 (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Tove Björnfot tove.bjornfot@landskrona.se Jobbnummer
9965081