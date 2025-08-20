Undersköterska natt - bli en del av Stockholms största natt- och larmpat...
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Om rollen
Vår nattpatrull opererar i Stockholms innerstad samt i stadsdelar i Västerort
Vi söker nu nya medarbetare till vårt gäng som vill arbeta på timmar vid behov. Arbetstiden är enbart nattetid mellan klockan 22:00 - 07:00.
Beskrivning av tjänsten
Som nattarbetare hos oss kommer du att delta i ett team som fältarbetare med ett självständigt schema med fasta nattbesök och ett flexibelt larmansvar.
OBS - B-körkort är ett krav Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av Hemtjänstarbete är ett krav
Tidigare erfarenhet av nattjänst är meriterande men inte ett krav
Undersköterskeutbildning är ett krav
Utbildad Undersköterska ska kunna uppvisa skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga.
Du skulle beskriva dig själv som en självständig och ansvarsfull person som brinner för vården av äldre
Du finner det stimulerande att samarbeta i ett team och är inte rädd för att göra snabba bedömningar i en hektisk miljö
Anställningsform
Behovsanställning med möjlighet till Tillsvidareanställning, efter sex månader provanställning.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Vad kan vi erbjuda
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, samt andra förmåner via förmånsportalen AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Välkommen till oss - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Elin Holmsten elin.holmsten@attendo.se Jobbnummer
9467154