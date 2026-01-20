Undersköterska med teamledaransvar till Aleris hemsjukvård Ekerö
Vill du göra skillnad på riktigt och bidra med din kompetens som undersköterska? Är du engagerad, flexibel och redo att ta nästa steg i en dynamisk och utvecklande verksamhet?
Hos oss står teamarbete i fokus - tillsammans skapar vi en miljö där vi inte bara når våra mål utan också ständigt växer och förbättrar vår verksamhet.
Vill du bli en del av vårt team? Vi ser fram emot din ansökan!
I denna rekrytering söker vi två undersköterskor med teamledaransvar för tillsvidareanställning.
Hos oss på Aleris Hemsjukvård erbjuds du en arbetsplats med ett gott arbetsklimat och en välorganiserad verksamhet där våra värdeord - Ansvarsfullt, Enkelt och Innovativt - genomsyrar allt vi gör. Inom Basal hemsjukvård arbetar vi på uppdrag av regioner, kommuner och privata aktörer och fungerar som deras förlängda arm när de har stängt. Detta innebär att vi utför hemsjukvårdsbesök på kvällar, nätter och helger. Aleris Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, där också ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Rollen
I rollen som undersköterska delegeras du av sjuksköterska och dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat läkemedelsadministrering, insulin, sond, stomi, inhalation och lättare sårvård. Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare och använder Epsilon som arbetsverktyg för att planera arbetspassen. Hos oss har du alltid ett administrativt team som hjälper till att planera och strukturera arbetet. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg och kvalitativ vård för våra patienter.
Utöver det dagliga omvårdnadsarbetet innebär arbetet som teamledare även att:
Stöttar i slingplanering vid behov
Är kontaktperson mot våra koordinatorer
Leda ditt team i det dagliga arbetet
Säkerställa att rutiner följs
Vi utgår från kontoret på Ekerö (Bryggavägen 121) och patienterna finns inom ett avgränsat geografiskt område. För att ta dig mellan patientbesöken använder du våra miljöklassade bilar.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i ditt arbetsliv och privatliv. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss på hemsjukvården erbjuder vi även dig:
En genomtänkt introduktion med uppföljning
En kultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett närvarande ledarskap
Om dig
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska och innehar skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
Har tidigare erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter
Har god datorvana och erfarenhet av journalsystemet Take Care
Innehar B-körkort
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är även mycket meriterande om du tidigare har arbetat inom hemsjukvård. Vi ser att du är självständig och ansvarstagande med en god förmåga att hantera föränderliga situationer med lugn och fokus. Samtidigt arbetar du strukturerat och metodiskt, även i ett högt tempo. För oss är det även viktigt att du har patienten i fokus.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med 6 månaders provanställning
Omfattning: Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Vi hoppas att du tycker detta låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Eftersom vi gör löpande urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu.
