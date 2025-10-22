Undersköterska med samordnaruppdrag till Grågåsvägen i Stångby
2025-10-22
Vi söker en administrativ undersköterska/samordnare till Grågåsvägen 13 i Stångby
Tjänsten är en tillsvidareanställning 100% som undersköterska med samordnaruppdrag.
Samordnaruppdrag är tidsbegränsat och löper ett år i taget.
Du arbetar dagtid med tjänstgöring var tredje helg i omvårdnaden. Du ingår i vår administrativa grupp och delar kontor med dina två samordnarkollegor.
Om arbetsplatsen
Grågåsvägen 13 är Lunds kommuns nyaste äldreboende med en fantastisk ute- och innemiljö. För oss är det viktigt att arbeta teambaserat och tillsammans gör vi som störst skillnad. En gång i veckan träffas vi i det multiprofessionella teamet och stämmer av kring den vård och omsorg som vi ger till dem vi är till för. Ett teambaserat arbete och personcentrerad omvårdnad för varje enskild individ är utgångsläget i vårt arbete. För oss är även personalens arbetsmiljö i centrum och vi arbetar aktivt med både utbildningar, handlingsplaner och riskbedömningar.
Grågåsvägen har tre avdelningar öppnade (två avdelningar har inriktning på demens och en med somatisk inriktning). Efter årsskiftet kommer övriga två avdelningar förberedas för öppnande.
Boendet ligger ca 5 minuters promenad från Stångbys buss- och tågstation och det finns goda parkeringsmöjligheter i området.
För att läsa mer om verksamheten gå in på länken; https://lund.se/omsorg-och-stod/aldre-och-seniorer/boende-for-aldre/gragasvagen-13
Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara att skapa rätt förutsättningar för omvårdnadspersonal att ge brukarna en god och trygg omvårdnad. Det gör du bland annat genom planering och bemanning av personalresurser, schemaläggning samt planering av brukarnas insatser i systemet Epsilon.
I tjänsten ingår att ansvara för beställningar och leveranser, utifrån givna rutiner och standards.
Du kommer även ha vissa arbetsuppgifter kopplade till sedvanliga undersköterskeuppgifter. Du kommer att vara ett stöd med dokumentation i Lifecare, stötta och handleda omvårdnadspersonalen med genomförandeplaner, Senior Alert, BPSD samt utföra inom yrket förekommande arbetsuppgifter.
Arbetstiden är dagtid måndag till fredag men innefattar även tjänstgöring i omvårdnaden var tredje helg.
Vi söker dig som
har en examen som undersköterska, är trygg i din yrkesroll och har erfarenhet av administrativa uppgifter inom vården. Då stora delar av arbetet sker via dator krävs det att du har en god datorvana samt behärskar svenska språket i tal och skrift. Du behöver ha en god vana av kommunens system eller likvärdiga system. Du kommer att arbeta i är HR-portalen, Multi Access, Time Care Pool, Raindance, Epsilon och Lifecare.
Du behöver vara initiativtagande, självgående och ha en god samarbetsförmåga. Vidare behöver du kunna planera, organisera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Att du har en helhetssyn där du ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut är en självklarhet för oss.
En förutsättning för att lyckas med uppdraget är att du som undersköterska med samordnaruppdrag sörjer för god, öppen kommunikation och du delar Lunds kommuns förhållningssätt Lyssna, Lära och Leda.
Vi erbjuder dig
En tillsvidaretjänst med heltidsmåttet 36,33 timmar i veckan.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetareÖvrig information
Bifoga gärna - Skyddad yrkestitel för undersköterska - till din ansökan.
I denna rekrytering tillämpar vi fortlöpande urval och intervjuer. Välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att läsa din ansökan.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön
