Undersköterska med planeringsansvar till Lambohovs hemtjänst
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Vi söker två undersköterskor med planeringsansvar till Lambohovs hemtjänst. I rollen ansvarar du för den dagliga planeringen av insatser och bemanning i planeringsverktyget Welfare. Du ansvarar för att ta fram slingor som säkerställer kontinuitet och fast omsorgskontakt. Du säkerställer att vi använder vår tid på bästa sätt utifrån hur du planerar insatserna.
I arbetet ingår att du tar kontakt med nya brukare för att skapa en plan för dennes insatser och vid behov gör du hembesök. I din planering tar du hänsyn till planerad frånvaro och får vid behov revidera planeringen vid oplanerad frånvaro där du även ansvarar för att boka in vikarier.
Tjänsten innebär främst planeringsarbete, men du förväntas även kunna arbeta i hemtjänsten vid behov. Det är därför viktigt att du har god förståelse för verksamhetens vardag och kan fungera som ett stöd för kollegor i det dagliga arbetet. Du har många kontaktytor och samarbetar nära med omsorgspersonal, sjuksköterskor, samordnare och chef.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen växer och vi söker dig som vill vara med från start och utveckla våra verksamheter. Om du drivs av utveckling är det här en möjlighet för dig. Linköpings kommun tar den 28 april över Lambohovs hemtjänst bestående av Tröskaregatan och Torparegatans trygghetsboende och hemtjänst.
Tillsammans med våra 1 500 medarbetare arbetar vi för att Linköpingsborna ska få en meningsfull och värdig tillvaro. Varje år utför vi vård och omsorg för cirka 4 100 personer och bidrar till kommunens utveckling inom sektorn.
Tröskaregatans trygghetsboende består av cirka 26 lägenheter och Torparegatans trygghetsboende består av 33 lägenheter. Bägge verksamheterna erbjuder lunchservering och träffpunkt. Hemtjänst bedrivs i Lambohov. Du kommer sitta på Tröskaregatans trygghetsboende tillsammans med två chefer och två samordnare.
Din arbetstid är måndag-fredag kl. 06.45-15.45.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning och erfarenhet av arbete inom vård, stöd och omsorg. Det är meriterande om du är utbildad undersköterska. Erfarenhet från hemtjänst och tidigare arbete med planering är också meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt god datorvana. Det är meriterande om du har erfarenhet av systemet Welfare. Eftersom cykel används i det dagliga arbetet är det ett krav att du kan cykla.
Som person arbetar du bra med andra människor. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vidare är du tillmötesgående och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du visar mod i svåra situationer och står upp för det som sagt och vågar säga ifrån. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16642
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Områdeschef öppna vårdformer
Maria Eklund maria.a.eklund@linkoping.se 013-26 38 58 Jobbnummer
9723236