Undersköterska med planeraruppdrag till Snöstorps hemtjänst
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2026-07-23
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Vi söker en utbildad undersköterska som är intresserad av ett uppdrag som planerare på Snöstorps hemtjänst.
Tjänsten som undersköterska är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat uppdrag som planerare i 2 år.
Som undersköterska kommer du huvudsakligen att arbeta med daglig vård och omsorg, där du utför beviljade insatser för våra kunder. Tjänsten inkluderar även kvälls- och helgtjänstgöring.
I rollen som planerare kommer du att utföra behovsstyrt administrativt arbete samt kontinuerliga insatser. Du kommer att samarbeta med andra professioner, såsom sjuksköterskor, rehabteam och biståndshandläggare, för att möta kundernas behov.
Uppdraget innefattar även att planera den dagliga bemanningen och hantera oplanerad frånvaro. Du kommer att ansvara för planeringen av beslutade insatser för våra kunder i vårt planeringsverktyg, samt använda flera andra systemverktyg. Som planerare deltar du aktivt i nätverk med andra planerare inom hemtjänsten. Kvalifikationer
För att stötta upp i verksamheten söker vi nu dig som är utbildad undersköterska som likväl mot vårdarbetet är intresserad av uppdraget som planerare på enheten. Du har arbetat inom hemtjänsten och genom dina erfarenheter förstår du vilka förutsättningar som behövs genom planeringen.
Tidigare erfarenhet av någon form av insatsplanering krävs.
Erfarenhet av resursplanering är meriterande.
Du har god datorvana och kunskaper i system som till exempel Heroma och Intraphone.
Kunskaper och intresse för verksamhetsekonomi och digitalisering är önskvärt.
För att trivas i rollen som undersköterska med planeringsuppdrag bör du trivas i en arbetsmiljö med tidvis högt arbetstempo och kunna lösa oplanerade händelser med god struktur- och planeringsförmåga. Du balanserar ordningsamhet och förmåga att se helheten med flexibilitet och ödmjukhet.
Som person är du tillmötesgående och lyhörd inför dem du samarbetar med och har förmågan att skapa förtroende, trygghet och engagemang bland kunder, personal och samarbetspartners. Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och trivs med att arbeta i en roll med många kontaktytor.
Du behöver ha körkort för att kunna utföra ditt arbete.
Du behöver även kunna cykla, då cykel används vid insatser till kunder i närområdet.
Vi värdesätter också att du är en trygg person med visioner och intresse för fortsatt verksamhetsutveckling. Vi utgår ifrån att du har ett gott bemötande till alla och arbetar efter hemvårdsförvaltningens värdegrund med ledorden - Tillit, Respekt och Ödmjukhet.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen. Du har även möjlighet att få utdraget via din digitala brevlåda. (Polisen skickar endast tomma utdrag digitalt. Om utdraget innehåller uppgifter skickar Polisen det med vanlig post.)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemvårdsförvaltningen Kontakt
Kommunals reception 035-138070 Jobbnummer
10010008