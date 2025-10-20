Undersköterska med operationsvana till Diagnostiskt centrum hud Göteborg

Diagnostiskt Centrum Hud i Sverige AB / Undersköterskejobb / Göteborg
2025-10-20


Publiceringsdatum
2025-10-20

Arbetsuppgifter
Vi söker en Undersköterska med operationsvana till vår Hudmottagning i Göteborg. Diagnostiskt centrum Hud är en framgångsrik privat Hudmottagning som finns på flera orter i Sverige. Vi finns på Stampgatan 14 mitt i centrala Göteborg.

Just nu söker vi en Undersköterska med operationsvana för polikliniska operationer som vi utför dagligen.

Dina arbetsuppgifter kommer vara att assistera våra läkare vid mottagningen och dagkirurgi. Du kommer även ha mottagningar för suturtagningar, sår omläggningar.

Vi utför även ljusbehandlingar för patienter med Psoriasis och olika eksem. Vi dokumenterar all journalföring i Webdoc, så du behöver ha vana att arbeta i digitala system.

Hos oss kommer patienter via olika privata försäkringsbolag, via regionen och som privatbetalande. Vi erbjuder dig ett gott arbetsklimat med varierande arbetsuppgifter.

Du är en person som har lätt för samarbete, strukturerad och gott patientbemötande. Tjänsten kommer vara ett vikariat för en studieledig undersköterska som kan bli en tillsvidare tjänst. Vi arbetar mån-fre dagtid.

Kvalifikationer
Godkänd Undersköterskeutbildning och godkänd yrkestitel via Socialstyrelsen

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283493".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Diagnostiskt Centrum Hud i Sverige AB (org.nr 556870-1956)

Arbetsplats
Diagnostiskt Centrum Hud

Kontakt
Arbetsledare
Marie Olsson
marie.olsson@dchud.se

Jobbnummer
9563732

