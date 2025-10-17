Undersköterska med kunskap om egenvård & demensbemötande - Vallentuna
Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Vallentuna Visa alla undersköterskejobb i Vallentuna
2025-10-17
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleo Care AB i Vallentuna
, Täby
, Sollentuna
, Österåker
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är en omsorgsfull och erfaren undersköterska med ett varmt hjärta och ett genuint engagemang för människor. Hos oss på Aleo Care får du ett meningsfullt arbete på dagtid där du inte bara gör skillnad för våra kunder, utan också bidrar till struktur och trygghet för både kunder och kollegor.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som undersköterska i hemtjänsten har du en central roll i våra kunders liv. Dina arbetsuppgifter varierar utifrån varje individs behov, men kan bland annat bestå av:
Personlig omvårdnad - hjälp med hygien, på- och avklädning samt måltider.
Socialt stöd och samtal - bidra med trygghet, sällskap och glädje i vardagen.
Praktiska uppgifter - exempelvis inköp, städ och tvätt.
Dokumentation - noggrant dokumentera omsorgsinsatser enligt beslut och genomförandeplaner.
Demensbemötande - du skapar trygghet och använder ett anpassat förhållningssätt i mötet med personer med kognitiv svikt.
Stöd till egenvård - du motiverar och stärker både kunden att klara så mycket som möjligt själv, och stödjer samtidigt dina kollegor genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet för att utveckla teamets arbetssätt.
Vi värdesätter att du har med dig kunskap om demenssjukdomar och hälsofrämjande arbetssätt, som du använder i det dagliga arbetet och gärna delar med dig av till kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som delar vår syn på att omsorg görs med hjärtat - och som samtidigt vill bidra till struktur och säkerhet i teamet. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Undersköterskeutbildning - du har en godkänd utbildning och gärna tidigare erfarenhet från arbete inom hemtjänst.
Flytande i svenska - du talar och skriver flytande svenska och har god förmåga att dokumentera enligt gällande rutiner.
B-körkort - du är en trygg och van bilförare, vilket krävs i vårt arbete ute hos kunder.
Empatisk och kommunikativ förmåga - du bemöter både kunder och kollegor med respekt, lyhördhet och omtanke.
Flexibilitet - du har lätt för att anpassa dig till förändringar och nya situationer i det dagliga arbetet.
Tjänstgöring och anställningsvillkor
Arbetstid: måndag - fredag (07.15-15.30) Anställningsgrad: 90% Anställning: tillsvidare, med 6 månaders provanställning. Plats: du utgår från vårt kontor i Täby Kyrkby och arbetet sker inom Vallentuna kommun.
Vi tar ej emot ansökningar per mejl.
Om oss
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://www.aleocare.se/ Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Matilda Johansson matilda@aleocare.se 0762301802 Jobbnummer
9562619