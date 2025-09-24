Undersköterska med kompetens inom demens till Grågåsvägen 13 i Lund
2025-09-24
Vi söker fler undersköterskor med goda kunskaper inom kognitiv svikt/demens till Grågåsvägen 13 i Stångby
Nu öppnar vi fler avdelningar - var med från start.
Vi erbjuder undersköterskor tillsvidaretjänster 100%. Arbetstiden är schemalagd dagar och kvällar samt tjänstgöring varannan helg. För schemalagd tjänstgöring har vi ett fördelaktigt heltidsmått på 36 timmar och 20 minuter per vecka.
Vi söker dig
som har examen som undersköterska samt har en positiv inställning till flexibilitet och utveckling. Du behöver ha erfarenhet av och uppskatta arbetet med delegerade uppgifter. Vi vill att du har intresse och gärna erfarenhet av arbete med kognitivt svikt/demens. Även kunskap kring BPSD-arbete är meriterande.
Du behöver kunna arbeta både självständigt och i team. Ha god förmåga att kommunicera och social kompetens som främjar en god arbetsmiljö. Ha god empatisk förmåga vilket du visar genom att kunna sätta dig in i en annan människas situation.
God datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket är viktigt för rollen.
Du delar Lunds kommuns förhållningssätt Lyssna, Lära och Leda.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska ingår du i det multiprofessionella teamet. Du bidrar med dina
specialistkunskaper inom din yrkeskompetens. Genom nära samarbete med chef, sjuksköterskor,
fysioterapeut och arbetsterapeut samt övriga i teamet medverkar du till att ge brukarna livsinnehåll där individens behov står i centrum.
Arbetet innebär omvårdnadsarbete utifrån brukarens önskemål och behov samt delegerade uppgifter enligt HSL. Som undersköterska kommer du att arbeta utifrån det digitala systemet Epsilon, utforma genomförandeplaner, dokumentera i Lifecare, utvärdera och medverka till att verksamheten håller god kvalitet. Vi följer upp kvalitén i nationella register som BPSD-registret, SveDem och Senior Alert. I arbetet ingår även att vara kontaktperson samt eventuellt inneha något ansvarsområde.
En viktig del i arbetet är att arbeta i team kring brukaren för att få en god helhetssyn. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen där nyckelorden är självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Din strävan är alltid att göra vardagen meningsfull för brukarna.Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Grågåsvägen 13 är Lunds kommuns nyaste boende för äldre. Boendet har tre våningar och 50 lägenheter fördelade på fem avdelningar. Från husets stora balkonger kan brukare och personal titta ner på boendets välplanerade trädgård med uteplats, parkslingor, sinnesträdgård och odlingslådor.
Boendet ligger fem minuters promenad från Stångbys buss- och tågstation.
Boende leds av två enhetschefer i ett delat samledarskap.
I dagsläget är tre av fem avdelningar öppna, men nu påbörjar vi öppningen av återstående avdelningar.
Kika gärna på Instagram: gragasen13
Vi erbjuder dig
En tillsvidaretjänst med heltidsmåttet 36 timmar och 20 minuter i veckan.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetareÖvrig information
Har du fått - Bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska - kan du bifoga den till din ansökan.
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att veta mer om dig.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Irma Zenicanin, Rekryteringskonsult 046-3592674 Jobbnummer
9523336