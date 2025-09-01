Undersköterska med kombinerade vård- och administrativa uppgifter
Välkommen till en liten klinik med korta beslutsvägar där du kan vara med och påverka! Hos oss får du en god arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter, motiverade kollegor och närvarande ledarskap.
Om tjänsten
En av våra undersköterskor går i pension och nu söker vi hennes ersättare. Du kommer arbeta i par tillsammans med biträdande enhetschef i vår telefonmottagning och din roll innebär ett brett uppdrag med både patientarbete och administrativa uppgifter. I telefonmottagningen kommer du att bedöma de patienter som ringer direkt till oss, boka in akuttider, prata med våra vårdgrannar och fungera som platskoordinator för våra två heldygnsvårdsavdelningar. Utöver dessa uppgifter kommer du boka nya patienter för utredning och sköta våra väntelistor samt samordna konsultationerna på de somatiska avdelningarna på Södertälje sjukhus. Rollen är en del av navet för mottagningen och kliniken och därför tror vi att du trivs med omväxlande arbetsuppgifter, problemlösning och samarbete mellan enheter.
Vi söker
Dig som är utbildad undersköterska med tidigare erfarenhet av psykiatri. Du trivs med administrativa uppgifter och har god datavana. För tjänsten krävs att du har ett eget driv och kan fatta egna beslut. Du är van vid att arbeta självständigt och uttrycker dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Krav:
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen.
Anställningsform
Om oss
Psykiatricentrum har enheter på Södertälje sjukhusområde och externa lokaler i Södertälje. Uppdraget är att bedriva vuxenpsykiatrisk specialistvård för invånare i Södertälje, Salem och Nykvarns kommuner över 18 år.
Verksamheten är en resultatenhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, och har omkring 210 medarbetare. Antalet invånare i upptagningsområdet är cirka 115 000. Verksamheten är organiserad i två sektioner med fyra öppenvårdsenheter och tre heldygnsvårdsavdelningar
Övrig information
Läs mer om oss på www.psykiatricentrumsodertalje.se
Du kan läsa mer hur det är att jobba hos oss här: www.slso.sll.se/jobba-hos-oss/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
