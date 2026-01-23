Undersköterska med intresse för barnsjukvård, avd. 74 och 64, Sachsska, SÖS
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med oss och bidra till den bästa vården för våra akut sjuka barn och ungdomar?
På Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset är vi 530 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en varm och trygg miljö för våra små och stora patienter.
Här finns allt från akutmottagning, slutenvård, specialistvård, öppenvård till neonatalvård. Vi erbjuder vård till barn i alla åldrar - från det minsta nyfödda barnet på neonatalen till den nästan vuxna tonåringen. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag, i en arbetsmiljö där omtanke och kompetens går hand i hand. Välkommen till oss - där varje liten och stor patient är vår största prioritet. Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker en undersköterska med erfarenhet av barnsjukvård till vårt team på avd 74 och 64. Barnavdelning 74 och 64 är en del av akutvårdssektionen inom Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Vi söker dig som vill vara med och bidra till den bästa vården för barn i åldrarna 0-18 år i behov av akut sjukvård på vårdavdelning. Vi erbjuder dig att få en bred kompetens inom barnsjukvård där du möter patienter med olika sjukdomar så som diabetes, ätstörningar, handkirurgi, infektioner samt appendicit. Ingen dag är den andra lik och här kan du lära dig något nytt varje dag.
På avdelning 74 och 64 arbetar du i team tillsammans med sjuksköterska. Omvårdnaden inbegriper allt från akuta situationer till basal omvårdnad. Arbetet innebär ett interprofessionellt samarbete med bland annat läkare, dietister, fysioterapeuter, kuratorer och lekterapeuter där alla har en viktig roll i omvårdnaden av det sjuka barnet.
Vi erbjuder en god introduktion och kompetensutveckling:
Vi erbjuder ett viktigt och intressant arbete där du får stora möjligheter att utvecklas.
Vi satsar på kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling med hjälp av internutbildningar och simuleringsövningar.
Du får en individuell anpassad introduktion för att få en så bra start som möjligt. Kvalifikationer
Krav: Utbildning som undersköterska. Erfarenhet av arbete med barn och unga inom hälso- och sjukvård eller akutsjukvård. Specialistutbildning inom barn och ungdomar är meriterande.
Personliga egenskaper: Du är engagerad, nyfiken, kreativ och har en god organisations- och samarbetsförmåga. Vidare är du en person som genom ditt sätt bidrar till en stimulerande och trygg arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären.
Läs mer om vårt erbjudande härÖvrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer här om hur det är att arbeta inom Region Stockholm.
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södersjukhuset , Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Avdelning 74/64 Kontakt
Linda Stawe 08-12364418 Jobbnummer
9701302