Undersköterska med inriktning demens till Särö VÅBO i Kungsbacka
2025-10-01
Nu söker vi dig som engagerad och empatisk undersköterska med intresse inom demensvård! Vi söker nu en ny kollega till vår demensenhet på Särö vård- och omsorgsboende i norra Kungsbacka.
Kan det vara du? Sök idag!
Rollen som undersköterska hos oss
Du kommer att arbeta nära våra boende och deras anhöriga för att säkerställa en trygg och värdig omsorg. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- personcentrerad omvårdnad och stöd till personer med demens
- samarbete med sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att planera och genomföra vårdinsatser
- dokumentation och uppföljning av vårdplaner
Du kommer jobba på vår demensenhet och kommer ha ett schema som är förlagt till dag, kväll samt varannan helg.Publiceringsdatum2025-10-01Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad undersköterska
- har erfarenhet av arbete med demens
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/vard--och-omsorgsboende/saro-vard--och-omsorgsboendehttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=822441&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb-och-praktik/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 15 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/647".
Detta är ett heltidsjobb.
Kungsbacka kommun
Hanna Fladberg, rekryterare 0300-837111
9536180