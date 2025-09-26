Undersköterska med handledaruppdrag, Dragonens vård- och omsorgsboende
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Dragonens vård- och omsorgsboende ligger på Dragonfältet nära Umeå centrum. Vård- och omsorgsboendet byggdes 2008. Vi har en utemiljö med två stora uteplatser, generösa balkonger på varje våning och god möjlighet till utevistelse. Huset har tre våningar med 96 rum/lägenheter.
Vi vill nu förstärka vår arbetsgrupp med två undersköterskor med handledaruppdrag!
I rollen som handledande undersköterska har du en viktig uppgift att kvalitetssäkra den vård och omsorg vi bedriver samt utbilda och handleda omsorgspersonal både individuellt och i grupp i det dagliga omvårdnadsarbetet. Du kan komma att bistå våra boende med personlig omvårdnad, ge medicin till de som behöver, stötta vid måltider och sociala sammanhang. Du dokumenterar åtgärder och hälsotillstånd. Vårdbehovet ser olika ut och vi arbetar personcentrerat med att hjälpa individer utifrån deras olika förutsättningar.
Arbetstiden är till att börja med förlagd dagtid måndag till fredag, lätthelgdagar inkluderade. Längre fram kan den komma att ändras utifrån verksamhetens behov förläggas även kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har gedigen erfarenhet av omvårdnadsarbete och inom äldreomsorg. Du har erfarenhet av att ha en handledande funktion eller annan ledarskapserfarenhet. Vi ser gärna att du har arbetat inom äldreomsorg och har kunskap om demens samt erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, pedagogisk -och empatisk förmåga. Du uppvisar ett stort engagemang för så väl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Du trivs med att arbeta självständigt, är tålmodig och initiativrik. Du har god förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, chefer, anhöriga och andra professioner.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Rökning samt pälsdjur kan förekomma på arbetsplatsen så du bör ej vara allergisk.
2 tillsvidaretjänster heltid. Start enligt överenskommelse.
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan. Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar. Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
