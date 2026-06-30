Undersköterska med fördjupad kompetens till Säbo Fältvägen
Östersunds Kommun / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2026-06-30
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Är du en erfaren undersköterska med intresse för kvalitetsutveckling och handledning? Nu söker vi dig med god kunskap och erfarenhet inom äldreomsorgen som vill ta ett extra ansvar för handledning, kvalitet och introduktion i vår verksamhet. Här får du en central roll i att bidra till god vård och omsorg genom ett personcentrerat arbetssätt, där varje medborgares behov och önskemål står i fokus. Genom att arbeta nära både kollegor och ledning skapar du trygghet, delaktighet och utveckling – för såväl medborgare som för dina kollegor.
Fältvägen är ett särskilt boende som ligger i Torvalla. Det är ett av kommunens modernaste boenden i ett plan med stora och praktiska lägenheter och fina innergårdar. Boendet har 5 avdelningar med 7 boende på varje avdelning. Personalgruppen består idag av undersköterskor, vårdbiträden, samordnare och enhetschef. Vi utvecklar och jobbar med digital teknik i verksamheten för att underlätta för personalen och förbättra vårdkvalitén till medborgarna. Vi har ett nära samarbete både inom och mellan våra olika avdelningar.
Tjänsten är på 100 % och arbetstiden är förlagd till dagtid, vardagar. Du ingår i arbetslaget men kommer ha tid att utföra arbete kopplat till din uppdragsbeskrivning. Du har din placering på den enhet där du anställs, men vid behov kan din placering förflyttas.
Ditt nya jobb
Som undersköterska med fördjupad kompetens är du en viktig del i att utveckla både omvårdnaden och dina kollegor. Du arbetar nära enhetschef, samordnare och olika ombud och har en nyckelroll i att stötta och vägleda personalen i det dagliga arbetet. Det innebär bland annat att du handleder kollegor i basal omvårdnad, rehabiliterande arbetssätt och dokumentation, samt säkerställer att rutiner följs. Du deltar på ärendemöten, sprider information vidare i verksamheten och stöttar ombudsroller som måltids-, aktivitets-, språk- och dokumentationsombud.
En annan viktig del är att du ansvarar för introduktionen av nya medarbetare och att ta emot nya medborgare, där du hjälper till att skapa en helhetsbild av behov och påbörja genomförandeplaner. Rollen kombinerar praktiskt arbete med ansvar för handledning, kvalitet och utveckling, vilket gör den både varierad och betydelsefull.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som undersköterska
Goda kunskaper i geriatriska sjukdomar och omvårdnad
Goda kunskaper i handledning
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God datorvana
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Viva
Handledarutbildning
Vidareutbildning inom området
Vi söker dig
Vi söker dig med väldigt goda kunskaper i alla delar av undersköterskearbetet, då du förväntas vara en kunskapsresurs för dina kollegor. Du är lojal mot organisationen och handlar i enighet med fattade beslut, riktlinjer, verksamhetsplanen, uppsatta mål och policys. I rollen är du noggrann och väl införstådd med verksamhetens mål och kvalitetsstandard och tar gärna egna initiativ inom ramen för uppdraget.
Som handledare har du en pedagogisk fallenhet där du anpassar ditt sätt att kommunicera till personen du ska lära upp. Din kommunikation är tydlig och du är noga med att säkerställa att mottagaren förstått det du vill förmedla. Du påminner och följer upp för att säkerställa en god kvalitet i vårdarbetet. Rollen ställer krav på en god samarbetsförmåga där du relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Registerutdrag
Om du blir aktuell för anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polisens webbplats, polisen.se. Det registerutdrag som ska beställas är "Arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning".
Observera att du inte behöver skicka med registerutdraget i din ansökan. Det uppvisas först i samband med en eventuell anställning.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
831 75 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef
Niklas Rubing niklas.rubing@ostersund.se +4663144769 Jobbnummer
9985350