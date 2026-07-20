Undersköterska med erfarenhet av kognitiv svikt till dygnsavlösningen
Helsingborgs kommun / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2026-07-20
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Vill du arbeta i en naturskön miljö och göra skillnad i människors liv? Är du erfaren och trygg i din yrkesroll som undersköterska? Då är det dig vi söker! Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Pålsjö Park korttidsenhet och dygnsavlösning ligger vackert beläget vid natursköna Pålsjö skog omgivet av stora grönområden. Dygnsavlösningen erbjuder tillfällig avlastning för anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Här tar vi emot upp till 17 gäster åt gången, inklusive en akutplats. Vistelsetiden är vanligtvis mellan ett dygn upp till två veckor, vilket innebär ett varierat arbete med ett kontinuerligt inflöde och utflöde av gäster.
Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team med bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi har ett nära samarbete mellan våra avdelningar och verksamheten är Stjärnmärkt.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Dina arbetsuppgifter består av att genomföra insatser inom omsorg, vård och service. Det kan exempelvis innebära att ge stöd vid måltider, personlig hygien, social samvaro och aktiviteter både individuellt och i grupp. Du utför även delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser såsom träningsinsatser, läkemedelshantering och såromläggning.
Du dokumenterar enligt gällande lagstiftning i vårt journalsystem och samverkar med anhöriga, kollegor och andra professioner för att säkerställa en trygg och personcentrerad omsorg för våra gäster under vistelsen hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och för att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med individer med kognitiv svikt. Utåtagerande beteende förekommer vilket innebär att du behöver ha erfarenhet från att ha arbetat med lågaffektivt bemötande.
Vidare behöver du vara trygg i din dokumentationskunskap, bekväm med att använda olika digitala hjälpmedel och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du visar tydligt att du både vill och har den kunskap som krävs för att få fullt ansvar för de HSL-uppdrag som finns i verksamheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med våra kvalitetsregister Senior Alert och BPSD.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du är en flexibel person som har lätt för att ställa om. Du både vill och kan arbeta i team och ser ett gott samarbete som en framgångsfaktor i ditt arbete. Av erfarenhet vet du hur viktigt det är att möta varje individ utifrån deras behov och önskemål och du har förmågan att uppfatta behov även när den enskilde inte kan uttrycka det själv.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Raija Landgren raija.landgren@helsingborg.se +4642104490 Jobbnummer
10007051