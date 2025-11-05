Undersköterska med erfarenhet av arbete inom barnsjukvård sökes
Stockholms Astma Allergi Center AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-11-05
Alviks Barnklinik BUMM är en mindre barn- och ungdomsmedicinsk mottagning som varit verksam sedan 2018. Arbetsteamet består av en barnläkare och en undersköterska. Mottagningen ligger i Alvikstorg. I samma lokaler bedrivs en logopedmottagning för barn och ungdomar.
En undersköterska med erfarenhet inom barnsjukvård sökes.
Arbetsuppgifterna består av administrativa uppgifter(ansvar för reception, telefonsamtal, kallelse av patienter, ...) och högst önskvärt att kunna ta blodprover på barn särskilt de yngsta (< 3 år).
60-80% tjänstgöringsgrad, tillsvidare anställning med 6 månaders provanställning i början.
Tjänsten är tillgänglig så snart anställningsprocessen är klar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: alimasoudi1@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Astma Allergi Center AB
(org.nr 559025-2739)
Gustavslundsvägen 42 (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Alviksbarnklinik Kontakt
Verksamhetschef
Ali Masoudi alimasoudi1@outlook.com 0736939266 Jobbnummer
9590824