Undersköterska med erfarenhet av arbete inom barnsjukvård sökes

Stockholms Astma Allergi Center AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2025-11-05


Visa alla undersköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms Astma Allergi Center AB i Stockholm

Alviks Barnklinik BUMM är en mindre barn- och ungdomsmedicinsk mottagning som varit verksam sedan 2018. Arbetsteamet består av en barnläkare och en undersköterska. Mottagningen ligger i Alvikstorg. I samma lokaler bedrivs en logopedmottagning för barn och ungdomar.
En undersköterska med erfarenhet inom barnsjukvård sökes.
Arbetsuppgifterna består av administrativa uppgifter(ansvar för reception, telefonsamtal, kallelse av patienter, ...) och högst önskvärt att kunna ta blodprover på barn särskilt de yngsta (< 3 år).
60-80% tjänstgöringsgrad, tillsvidare anställning med 6 månaders provanställning i början.
Tjänsten är tillgänglig så snart anställningsprocessen är klar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: alimasoudi1@outlook.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Astma Allergi Center AB (org.nr 559025-2739)
Gustavslundsvägen 42 (visa karta)
167 51  BROMMA

Arbetsplats
Alviksbarnklinik

Kontakt
Verksamhetschef
Ali Masoudi
alimasoudi1@outlook.com
0736939266

Jobbnummer
9590824

Prenumerera på jobb från Stockholms Astma Allergi Center AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Astma Allergi Center AB: