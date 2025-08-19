Undersköterska med ansvar för socialt innehåll till interna...
2025-08-19
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/underskoterska-med-ansvar-for-socialt-innehall-till-interna-traffpunkter-1.
Vi ser fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Vill du göra skillnad för våra äldre - på riktigt?
Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun söker nu en undersköterska med särskilt ansvar för socialt innehåll till två av våra träffpunkter på landsbygden.
Hos oss får du en meningsfull vardag där du skapar värde för andra varje dag. Vi tror på samarbete, engagemang och modet att testa nytt. Här finns plats för dig som vill påverka, utvecklas och göra skillnad!
Genom ett processorienterat arbetssätt skapar vi tydliga strukturer och flöden i vår verksamhet med omsorgstagaren i fokus. Som träffpunktssamordnare ansvarar du för att planera, organisera och genomföra aktiviteter som stärker hälsa, delaktighet och livskvalitet hos våra besökare. Du kommer ha ett särskilt fokus på ett rikt och meningsfullt socialt innehåll. Arbetet är rehabiliterande och hälsofrämjande, med exempelvis utevistelser som en naturlig del av dagen.
Du får ansvar för en eller flera träffpunkter, vilket inkluderar:
• Planering och genomförande av aktiviteter
• Lokalansvar och inköp
• Delegerat budgetansvar
• Samarbete med volontärer, föreningar och frivilligorganisationer
• Medverkan i köks- och caféverksamhet (på vissa träffpunkter)
Du kommer även att bygga relationer inom kommunen och med externa aktörer för att skapa ett levande nätverk runt våra träffpunkter. Det kan även ingå att leda självhjälpsgrupper och andra sociala insatser.
Vi söker dig som har en genuin vilja att arbeta med människor. Du är initiativtagande, har god organisationsförmåga och är bra på att bygga relationer. Har du erfarenhet av aktivitetsplanering, föreningssamarbete eller volontärarbete är det ett stort plus.
Vi erbjuder ett varierande, stimulerande och utvecklande arbete där du får ta eget ansvar och bidra till att skapa ett socialt sammanhang för äldre i Kalmar kommun.Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med vidareutbildning inom aktivitetspedagogik, specialistundersköterska eller har annan relevant erfarenhet och personlig lämplighet för uppdraget. Har du dessutom erfarenhet av utevistelse och att hålla i träningspass, till exempel yoga, sitsträning, mindfulness eller att hålla mindre föreläsningar, är det meriterande.
Du är trygg i att tala inför grupp och har lätt för att skapa engagemang. Du arbetar självständigt, är lösningsfokuserad och van att ta egna initiativ samtidigt som du ser värdet i gott samarbete och teamkänsla.
För att lyckas i rollen behöver du även:
• Vara serviceinriktad och ha lätt för att kommunicera i tal och skrift
• Ha goda digitala färdigheter både för egen del och som stöd för våra äldre
• Vara nyfiken, utvecklingsinriktad och se möjligheter att förnya och förbättra
• Kunna hantera ett högt tempo och arbetsuppgifter som ibland kan vara fysiskt krävande (tunga lyft förekommer)
Eftersom arbetet sker på landsbygden är B-körkort och tillgång till bil ett krav. Du kommer också att köra minibuss som en del av tjänsten. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I din ansökan önskar vi:
• En kort presentation av dig själv och vad du arbetar med idag
• Ditt personliga driv varför du söker tjänsten
• Dina tankar kring hur det sociala innehållet på boende och träffpunkter kan utvecklas, och hur du skulle arbeta för en hållbar och hälsofrämjande verksamhet.
För att kunna komma i fråga för en anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. På polisen hemsida https://polisen.se/
väljer du registerutdrag för arbete i HVB-hem.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot din ansökan! Rekrytering sker löpande.
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!
Anställningen
Omfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Antal tjänster
1
Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum
2025-08-24Referensnummer för detta jobb
C269484Kontaktuppgifter för detta jobb
Karina Åberg, Enhetschef
Mejl t.o.m. 17/8, sen även tel.
010-352 35 61karina.aberg@kalmar.se
Fackliga företrädare
Sara Kåreberg
Kommunal
Nås via kontaktcenter 010-352 00 00sara.kareberg@kalmar.se
Övrig information
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
