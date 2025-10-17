Undersköterska med ansvar för hygien & trivsel - Vallentuna
2025-10-17
Vill du arbeta dagtid - och ta ansvar för både omsorg och arbetsmiljö? Vi söker dig som är en omsorgsfull och erfaren undersköterska med ett varmt hjärta och ett genuint engagemang för människor. Hos oss på Aleo Care får du ett meningsfullt arbete på dagtid där du inte bara gör skillnad för våra kunder, utan också bidrar till att skapa trivsel och struktur för dina kollegor.
I denna roll kombineras det dagliga omsorgsarbetet i hemtjänsten med ett särskilt ansvar för hygien och trivseln på arbetsplatsen.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som undersköterska i hemtjänsten har du en central roll i våra kunders liv. Dina arbetsuppgifter varierar utifrån varje individs behov, men kan bland annat bestå av:
Personlig omvårdnad - hjälp med hygien, på- och avklädning samt måltider.
Socialt stöd och samtal - bidra med trygghet, sällskap och glädje i vardagen.
Dokumentation - noggrant dokumentera omsorgsinsatser enligt beslut och genomförandeplaner.
Tillsyn och hjälp vid behov - vara ett stöd i att hantera olika situationer, exempelvis vid förflyttningar.
Utöver detta kommer du att ha utökat ansvar: Trivselansvar - bidra till en positiv arbetsmiljö genom att värna om ordning, gemenskap och en god stämning på arbetsplatsen.
Hygienombud - hålla dig uppdaterad om gällande hygienrutiner, sprida kunskap till kollegorna och vara en förebild i det dagliga arbetet för att säkerställa en trygg och smittsäker omsorgsmiljö.
Vem är du? Vi söker dig som delar vår syn på att omsorg görs med hjärtat - och som samtidigt vill bidra till struktur och trivsel i teamet. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Undersköterskeutbildning - och gärna erfarenhet av hemtjänst.
Flytande i svenska - du behärskar svenska både i tal och skrift och har förmågan att dokumentera på ett professionellt sätt.
B-körkort - du är en trygg och van bilförare.
Ansvarskänsla - du har förmåga att se helheten, planera och ta initiativ.
Empatisk och kommunikativ förmåga - du möter både kunder och kollegor med respekt och lyhördhet.
Flexibilitet - du anpassar dig lätt till förändringar och nya situationer.
Stresstålig, ansvarstagande och självständig - du hanterar pressade situationer med lugn och beslutsamhet, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs med att arbeta självständigt, men samarbetar gärna när det behövs.
Tjänstgöring och anställningsvillkorArbetstid: 07:15 - 15:30 måndag till fredag
Anställningsgrad: tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Plats: du utgår från vårt kontor i Täby Kyrkby och arbetar inom Vallentuna kommun.
Om oss
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
