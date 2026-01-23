Undersköterska Larmpatrullen dag och kväll till hemtjänsten
2026-01-23
Under våren startar vi larmpatrullen i egen regi.
Vi söker engagerade och entusiastiska undersköterskor som vill bidra med sina erfarenheter och kunskap när vi nu ska bygga upp vår nya larmpatrull som ska stå för trygghet och insatser med hög kvalitet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en utvecklande och meningsfull tjänst, du kommer ha en viktig roll i att skapa trygghet för Upplands Väsbys kommuninvånare som har trygghetslarm. Hos oss arbetar du i en verksamhet som befinner sig i en växande och utvecklande fas, där vi tillsammans formar vår verksamhet.
Under januari 2025 startades Upplands Väsbys hemtjänst dag och kväll i egen regi. Nu tar vi nästa steg och startar Upplands Väsbys larmverksamhet. Larmverksamheten servar kommunens invånare som har trygghetslarm, dygnet runt. Genom att bli en del av vårt team får du chansen att göra verklig skillnad i människors liv.Om tjänsten
Som undersköterska i larmpatrullen arbetar du dag- och/eller kvällstid. Din huvuduppgift är att ta emot inkommande trygghetslarm, göra snabba bedömningar och åka ut för att skapa trygghet, åtgärda brukarens behov på plats, dokumentera insatsen du utfört.
Arbetet är varierande och kräver att du har både närvaro och handlingskraft. Tjänsten passar dig som uppskattar variation, gillar att arbeta lösningsorienterat och trivs med att fatta snabba beslut när situationen kräver det.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
- Är utbildad undersköterska
- Har skyddad yrkestitel
- Har erfarenhet av hemtjänst
- Har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
- Har B-körkort
Det är meriterande om du talar finska.
Vi söker dig som har ett hjärta för omsorg och är redo att ta dig an en spännande utmaning.
Du är trygg och kreativ i din profession och älskar att göra skillnad i människors liv, både i vardagliga situationer och under mer akuta omständigheter. Om du är lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser hinder, då har vi en plats för dig i vårt team. Vi ser fram emot att höra från dig som vill bidra till en tryggare och mer omtänksam vardag för alla!
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby
