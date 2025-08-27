Undersköterska/Laborant/Biomedicinsk analytiker, Timanställning, Primärvård
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärde som vi skapar för samhället i stort.
Nu söker vi två nya kollegor för timanställning som Biomedicinsk analytiker eller motsvarande, eller undersköterska, i något av våra två områden Stockholm Sydväst, med 10 primärvårdsmottagningar mellan Odenplan och Södertälje, eller
Stockholm Väst, med 10 primärvårdsmottagningar mellan Rinkeby/Kista och Hässelby, Jakobsberg.
Att jobba som timanställd innebär en omväxlande, spännande och lärorik tjänst.
VAD
Som en del av vårt team inom Primärvård Stockholm är du en viktig del i vårt arbete med att möta patienter som söker sig till Unilabs för provtagning. Här tar du prover på barn över 2 år och vuxna och arbetar även laborativt med provberedning samt analysarbete. Kvalitet är mycket viktigt för oss och därför är kvalitets- och patientsäkerhetsarbete en självklar del i arbetet.
Vi vill kunna erbjuda en arbetsplats där vi som ett arbetslag ställer upp för varandra och täcker upp när det behövs. Vi satsar därför på individuell kompetensutveckling för att alla våra medarbetare ska ha en bred kompetens och kunna utföra flera olika arbetsuppgifter. Vi tror att detta är viktig del i att bygga ett starkt team.
Vi söker nu dig som vill bli en del av Unilabs Primärvård. Tjänsten är en timanställning med start enligt överenskommelse.
VEM
På Unilabs väger inställning lika tungt som kompetens. Vi tror därför att du som person har en stark personlig driftkraft och ett öppet och flexibelt sinne med en förmåga att hitta nya lösningar. Vi tror även att du är kommunikativ och lyhörd inför medarbetare, patienters och remitterades behov och har en hög grad av servicekänsla.
Till den här tjänsten söker vi dig som:
- är legitimerad Biomedicinsk Analytiker eller har motsvarande högskoleutbildning, eller är Undersköterska
- talar och skriver svenska på en god nivå.
Du kommer att få en upplärning inom provtagning så att du känner dig trygg med de moment som tjänsten kräver. Har du redan erfarenhet av detta är det givetvis en fördel.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, näraakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Intresserad? Kul! Vi jobbar löpande med urval och intervjuer så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor så är du välkommen att kontakta driftchef, Tieba El-Tai: Tieba.El-tai@unilabs.com
för verksamheten i område Sydväst och driftchef Eva Malmborg: eva.malmborg@unilabs.com
för verksamheten i område Väst.
Välkommen med din ansökan!
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för.
