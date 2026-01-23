Undersköterska kvällar till hemtjänsten i Upplands Väsby kommun
2026-01-23
Vi söker nu undersköterskor till kvällstjänster i Upplands Väsbys hemtjänst i egen regi! Vill du arbeta endast kväll med fasta insatser hos våra brukare? Är du en trygg och kreativ undersköterska som dessutom är lösningsorienterad? Tveka då inte att söka tjänsten redan idag!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig att komma till en verksamhet som växer och utvecklas, där vi ser vikten av att alla är med och bidrar med sina kunskaper och erfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Under januari 2025 startades Upplands Väsbys hemtjänst i egen regi. Verksamheten har utvecklats och växt under 2025 och vi har nu behov av fler kvällstjänster. Som medarbetare välkomnas du in i en organisation som präglas av delaktighet, tillit och respekt.Om tjänsten
Du utför de fasta planerade insatserna hos brukare, det kan innebära laga mat, vara ett stöd vid måltid, personlig hygien, med mera. Vi arbetar i team dag och kväll vilket innebär att vi kan ha en god kontinuiteten. Du blir en av teamet som står för kontinuiteten på kvällen.
Tjänsten passar dig som vill ta ansvar, ser samarbete som mycket viktigt, löser avvikande händelser så det blir bra för brukaren och ser vikten av att det lilla extra. Arbetstider på kvällstjänst är 13-22 (100 procent).
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
- Är utbildad undersköterska
- Har skyddad yrkestitel
- Har B-körkort
- Har erfarenhet av hemtjänst
- Har god kunskaper i svenska språket i tal o skrift
Det är meriterande om du pratar finska.
Vi söker dig som har ett hjärta för omsorg och är redo att ta dig an en spännande utmaning.
Du är trygg och kreativ i din profession och älskar att göra skillnad i människors liv, både i vardagliga situationer och under mer akuta omständigheter. Om du är lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser hinder, då har vi en plats för dig i vårt team. Vi ser fram emot att höra från dig som vill bidra till en tryggare och mer omtänksam vardag för alla!
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Ulrika Bynander 0850902279 Jobbnummer
9700913