Undersköterska kvällar - helger till vårt härliga team Västerort
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Välkommen till familjeföretaget Allegio Omsorg!
Vi erbjuder omsorg och service till våra kunder genom biståndsbeslut eller som en RUT-tjänst. Utifrån kundens behov ser vi till att tillsammans utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med kontaktmannaskap och för att tillgodose behov och rutiner hos våra kunder, på bästa möjliga sätt, prioriterar vi små arbetsgrupper med god kontinuitet. Vi har ett eget kvalitetsledningssystem och arbetar systematiskt med kvalitetssäkring i verksamheten - vi kan alltid bli bättre.
Idag har företaget över 900 anställda undersköterskor, vårdbiträden och städare. Vi har specialkompetens inom demens och palliativ vård. Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" - det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder den bästa tjänsten när vi också har den bästa och mest engagerade personalen!
Är du den vi söker?
Vi söker dig som brinner för att arbeta med den enskilda individen, att du respekterar våra kunder och ger den absolut bästa servicen är väldigt viktigt.
Tidigare erfarenhet av arbete i hemtjänsten samt undersköterska utbildning är ett krav. Ett viktigt krav är körkort.
Tjänsten är kvällar och helger.
Viktigt är att du hanterar svenska språket i både tal och skrift.
För att kunna möta våra kunders önskemål så söker vi en kvinna till denna tjänst.
Tjänsten är en provanställning.
Söker även timvikarier.
