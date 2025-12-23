Undersköterska kväll omgående till Stockholm innerstad

Domicare AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2025-12-23


Domicare är auktorisead utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning inom Stockholm stad. Vi vill ha nöjda kunder och personal som trivs på arbetet. Vi söker dig som har möjlighet att arbeta på kvällar omkring kl. 15:00-22:00 i Stockholms innerstad. Egenskaper som kommer till nytta i arbetet är ordningsam, respektfull, samarbetsvillig och stresstålig när det gäller att hantera olika besvärliga situationer som kan uppkomma. Du behöver ha elementära kunskaper i matlagning och självständigt se vad som behöver göras. Är du en person som vill göra ett bra arbete så att både kunder och arbetskollegor är nöjda kommer du att passa i vårt arbetsgäng.

Välkommen med din ansökan! Sedvanliga arbetsuppgifter inom hemtjänsten såsom matlagning, inköp, personlig omvårdnad, delegerade HSL-uppdrag, städ/tvätt, promenader, samverkan, social dokumentation etc.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: info@domicare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Domicare AB (org.nr 556785-7072), http://www.domicare.se
Karlbergsvägen 44 (visa karta)
113 62  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9663609

