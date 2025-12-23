Undersköterska kväll omgående till Stockholm innerstad
2025-12-23
Domicare är auktorisead utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning inom Stockholm stad. Vi vill ha nöjda kunder och personal som trivs på arbetet. Vi söker dig som har möjlighet att arbeta på kvällar omkring kl. 15:00-22:00 i Stockholms innerstad. Egenskaper som kommer till nytta i arbetet är ordningsam, respektfull, samarbetsvillig och stresstålig när det gäller att hantera olika besvärliga situationer som kan uppkomma. Du behöver ha elementära kunskaper i matlagning och självständigt se vad som behöver göras. Är du en person som vill göra ett bra arbete så att både kunder och arbetskollegor är nöjda kommer du att passa i vårt arbetsgäng.
Välkommen med din ansökan! Sedvanliga arbetsuppgifter inom hemtjänsten såsom matlagning, inköp, personlig omvårdnad, delegerade HSL-uppdrag, städ/tvätt, promenader, samverkan, social dokumentation etc. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
