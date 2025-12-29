Undersköterska Kväll & varannan helg till hemtjänsten - Oxelösund
2025-12-29
Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad - samtidigt som du får trygghet, struktur och ett stöttande team omkring dig?
Vi på Aleo Omsorg söker nu engagerade undersköterskor till vår hemtjänst i Oxelösund, med arbete kvällstid vardagar och varannan helg. Som undersköterska hos oss arbetar du nära våra kunder i deras egna hem. Du ger stöd utifrån individuella behov och genomförandeplaner och bidrar till trygghet, självständighet och livskvalitet, särskilt under kvällar och helger, då din insats är extra viktig.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som undersköterska får du ett självständigt och varierat arbete där du gör skillnad varje dag. Arbetsuppgifterna kan omfatta:
Personlig omvårdnad - stöd med personlig hygien, på- och avklädning samt tillsyn.
Praktiskt stöd i vardagen - hjälp med måltider, inköp och enklare hushållssysslor.
Socialt stöd - samtal, sällskap och trygghetsskapande närvaro.
Dokumentation - dokumentera genomförda insatser enligt beslut och rutiner.
Läkemedelshantering - ge läkemedel enligt ordination och delegering.
Trygghetslarm - hantera både planerade och akuta insatser och larm inom uppdraget för Oxelösunds kommun (kl. 07.00-22.00).
Vem är du?
Vi söker dig som har hjärtat på rätt plats och trivs med att arbeta nära människor.
Undersköterska - gärna med erfarenhet av hemtjänst eller liknande omsorgsarbete.
Stresstålig och flexibel - du behåller lugnet och anpassar dig efter kundernas behov.
Självständig men samarbetsinriktad - tar ansvar men uppskattar teamwork.
Empatisk och lyhörd - skapar goda relationer och möter varje kund med respekt.
Noggrann och ansvarstagande - du värnar om kvalitet och säkerhet i ditt arbete.
Trygg cyklist - van att ta dig fram med cykel i arbetet.
God svenska i tal och skrift
B-körkort (krav)
Arbetstider och tjänstgöringsgrad
Arbetstid: 15:30-22:30.Tjänstgöring: måndag till söndag enligt överenskommelse.Tjänstgöringsgrad: 85 %.Arbetsplats: du utgår från vårt kontor i Oxelösund. Vi ser gärna att du bor i närheten för att underlätta resor till och från arbetet.
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://aleocare-1650395460.teamtailor.com
Skogsvägen 22 (visa karta
613 40 OXELÖSUND Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Tuva Lindvall tuva@aleocare.se 0762302219 Jobbnummer
