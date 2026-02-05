Undersköterska kväll/natt till Brunnsgatan 11, Lund
2026-02-05
Är du undersköterska och vill arbeta kvällar och nätter i Lund.
Nu har du möjligheten att söka en tjänst hos oss.
Vi värnar om hela dygnet och vi vill att vår kväll/natt-organisation är en naturlig del av helheten. Det innebär exempelvis att du kommer vara delaktig på teamträffar, i arbetet med kvalitetsregistren och annat gemensamt arbete hos oss.
Som undersköterska på kvällar och nätter arbetar du flexibelt på våra olika avdelningar. Du planerar din arbetsdag utifrån den boendes önskemål och behov av hjälp och stöd med personlig omvårdnad, måltider och aktiviteter. I din roll ingår att utföra delegerade uppgifter, utforma genomförandeplaner, dokumentera i Lifecare, utvärdera och medverka till att verksamheten håller god kvalitet. Vi följer upp kvalitén i nationella register som BPSD registret, SweDem och Senior Alert.
Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper med den boende i centrum. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen där nyckelorden är självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Du har fokus på de boendes önskemål och behov och strävar efter att göra vardagen meningsfull för dem.
Arbetstiden innebär kvällar och nätter samt varannan helg. Heltidsmåttet är 34 timmar och 20 minuter per vecka.
Vi söker dig
som har examen som undersköterska och vill arbeta både kvällar och nätter samt varannan helg. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kvälls- och nattarbete inom vård och omsorg samt möjligheter att bli fulldelegerad i Lunds kommun. Vi vill att du ska vara trygg i din roll som undersköterska och ha en positiv inställning till utveckling och förändringar.
Vi vill att du ska ha god erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv svikt/demens.
Du ska dela Lunds kommuns vision och är redo att arbeta utifrån vår värdegrund och våra förhållningssätt Lyssna, Lära och Leda.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Brunnsgatan 11 är beläget i Mårtenslundsparken i centrala Lund. Boendet är nyrenoverat sedan hösten 2021 och har 40 lägenheter, fördelat på fyra enheter. Vi har två somatiska avdelningar, en demensavdelning och en växelvårdsavdelning.
Titta gärna på vårt Instagramkonto - brunnsgatan11
Vi söker dig som är intresserad av tillsvidaretjänst på heltid. Tjänsten har schemalagd arbetstid både kvällar och nätter samt tjänstgöring varannan helg. Heltidsmåttet är 34 timmar och 20 minuter i veckan.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/95". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Emely Nileborn, Enhetsadministratör emely.nileborn@lund.se 046-3594215 Jobbnummer
9726531