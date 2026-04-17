Undersköterska konsulter till sommaruppdrag i Jokkmokks kommun
VårdIX AB / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-04-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Kumla
, Nyköping
eller i hela Sverige
Undersköterska konsulter till sommaruppdrag i Jokkmokks kommun
VårdIX söker nu flera engagerade undersköterskor till hemtjänsten i Jokkmokks kommun för ett längre sommaruppdrag. Här får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag och samtidigt får möjlighet att arbeta med både frihet och tydliga ramar.
Om uppdraget
Arbetet utgår från beviljade biståndsbedömda insatser och innebär stöd i brukarnas hem utifrån deras individuella behov. Rollen passar dig som trivs med självständigt arbete, men också uppskattar samverkan med kollegor och andra professioner.
Plats: Jokkmokks kommun
Period: v.20-35
Omfattning: 100%
Antal konsulter: 3-5 undersköterskor
Arbetstid: Dag, kväll och helg
Sista svarsdatum: 24 april 2026Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Vård- och omsorgsarbete i hemtjänst
Serviceinsatser som städ, tvätt och inköp
Matdistribution
Larmåtgärdande
Självständigt arbete i brukarens hem
Samverkan med sjuksköterskor, rehabpersonal och övriga i verksamheten
Vi söker dig som
Har undersköterskeutbildning eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig
Har erfarenhet av vårdarbete
Är positiv, engagerad och ansvarstagande
Har god empatisk förmåga
Har mycket god svenska i tal och skrift
Har körkort, vilket är ett krav
Krav för ansökan
Uppdaterat CV
Personligt brev
Minst två referenser
Erfarenhet av vårdarbeteKörkortskrav
Undersköterskeutbildning är meriterande
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag där du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansök nu
Skicka in ditt uppdaterade CV, personliga brev, referenser och din tillgänglighet så återkommer vi med nästa steg.
VårdIX matchar dig med rätt uppdrag utifrån din erfarenhet, tillgänglighet och önskade period. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Grundare och VD
Sam Souid Jobbnummer
9862490