Undersköterska inom hemtjänsten med inriktning serviceinsatser
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2026-07-08
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, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara en del av vår resa mot en bättre vardag, starkare framtid och ökad livskvalitet för invånarna i Perstorp. Hos oss får du en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi tror på att tänka nytt, arbeta smart och hela tiden bli lite bättre tillsammans.
Perstorps kommun ligger i hjärtat av norra Skåne, mitt i den dynamiska Öresundsregionen – ett av Sveriges mest expansiva områden. Här kombineras småstadens närhet och trygghet med närhet till både naturupplevelser och större städer. Kommunen har cirka 7 300 invånare och omkring 560 medarbetare som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Vi är stolta över vårt starka näringsliv och vårt fokus på folkhälsa, hållbarhet och livskvalitet. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-07-08Beskrivning
Som undersköterska inom service- och omsorgsarbete hos oss spelar du en viktig roll i att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för våra brukare.
Utifrån ett salutogent synsätt ger du personligt stöd baserat på varje brukares unika behov och förutsättningar, direkt i deras hemmiljö.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar främst serviceinsatser i brukarens hemmiljö och syftar till att underlätta vardagen samt bidra till en meningsfull tillvaro. Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
• Städning och andra hushållsnära tjänster
• Tvätt och klädvård
• Inköp och ärenden
• Social samvaro och aktiviteter
• Promenader och utevistelse
• Avlösning i hemmet
• Ledsagning till vårdbesök, aktiviteter och andra ärenden
• Personlig omvårdnad
• Delegerade HSL uppgifter
Du arbetar huvudsakligen självständigt men ingår samtidigt i ett team där samarbete och kommunikation är viktiga delar av verksamheten. Dokumentation av utförda insatser sker löpande enligt gällande rutiner.
För att trivas i rollen behöver du vara serviceinriktad, flexibel och ha ett genuint intresse för att hjälpa människor. Du har förmågan att skapa förtroendefulla relationer och ett professionellt bemötande i alla situationer. Du behöver kunna cykla och ha körkort då det ibland krävs bil vid vissa besök.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag–fredag, 40 timmar per vecka.Kvalifikationer
• Skyddad yrkestitel som undersköterska
• Erfarenhet från hemtjänst, omsorg, servicearbete eller liknande verksamhet.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Grundläggande datorkunskaper och erfarenhet av dokumentation.
• Läkemedelsdelegering
• Insulindelegering
• B-körkort.
• Du ska kunna cykla.
Vi söker dig som är:
• Ansvarsfull och självgående
• Serviceinriktad och lösningsorienterad
• Empatisk och lyhörd
• Flexibel och stresstålig
• Engagerad i att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra brukare
• Erfarenhet av att ta ansvar för utvecklingsområden och bidra till verksamhetens kvalitetsarbete.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag och vara en del av en verksamhet som arbetar för hög kvalitet, delaktighet och ett professionellt bemötande.
Vi ser fram emot din ansökan!
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perstorps Kommun
(org.nr 212000-0910), http://www.perstorp.se/
http://www.perstorp.se/ (visa karta
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284 31 PERSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vård och omsorg, Hemtjänst Jobbnummer
9996074