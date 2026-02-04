Undersköterska i sommar till avdelning 92 Gastroenterologi/Hepatologi
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som är sjuksköterskestudent i termin 4 eller dig som är läkarstudent från termin 5 för arbete hos oss som undersköterska i sommar på vår fantastiska akutvårdsavdelning med inriktning gastroenterologi och hepatologi.
Välkommen med din ansökan!
Vårt anställningserbjudande
Avdelning 92 ingår i verksamhetsområde Medicinska specialiteter. Vår specialistkompetens riktar sig till patienter med mag-tarm och leversjukdomar men det händer att vi även vårdar andra internmedicinska patienter. Patienterna kommer till oss i huvudsak via akutmottagningen eller vår Gastromottagning. Arbetsgruppen hos oss består av specialistutbildade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi får även stöttning dagligen av dietister och sjukgymnaster. Mån-fre har vi en koordinator för inkommande samtal på plats och en vårdsamordnare som hjälper oss med den sociala planeringen kring patienten när det behövs.
Hos oss får du möjlighet ta del av en lärande och utvecklande arbetsmiljö med patienten i fokus. Vi söker främst dig som är sjuksköterskestudent i termin fyra eller läkarstudent från och med termin 5 som är kompetent, driven och engagerad som vill tillsammans med oss ge den bästa omvårdnaden vi kan till våra patienter.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Allt om dina förmånerPubliceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Din roll som undersköterska är oerhört betydelsefull. Du ansvarar för patienternas basala omvårdnad och deltar aktivt med din kunskap på ronden i dialog med resten av teamet. Du arbetar närmast med en sjuksköterska och tillsammans ansvarar ni för fyra till sex patienter. I arbetet ingår medicintekniska moment såsom blodprovstagning, KAD-sättning, NEWS, såromläggningar och EKG etc. Arbetet som undersköterska hos oss är intressant och givande och det finns stora möjligheter till kompetensutveckling. Du erbjuds individuell inskolning.Kvalifikationer
Sjuksköterskestudent från termin fyra eller läkarstudent från fem alternativt utbildad undersköterska.
För att din ansökan ska vara komplett så ska den innehålla:
Personligt brev
CVDina personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker om att utvecklas och har en fallenhet att skapa goda relationer med patienter, anhöriga och arbetskamrater. Du tar egna initiativ, är noggrann och positiv.Övrig information
Tim-anställning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/872". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds Sjukhus AB, Medicinsk specialistvård, Gastroenterologi avd 92 Kontakt
Sofia Sjölin, vårdenhetschef 08-12358031 Jobbnummer
9722808