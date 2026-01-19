Undersköterska hemvården (tillsvidare med vikariat helgtjänst)
2026-01-19
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling - genom det goda mötet. Här får du oavsett vilken verksamhet du arbetar i närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Vi är en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - varje dag.
Vi söker dig som vill göra skillnad i vardagen för våra äldre!
Hos oss i hemtjänsten får du ett meningsfullt och varierande arbete där du möter människor i deras hemmiljö och bidrar till trygghet, omtanke och livskvalitet. vår målsättning är att vården och omsorgen präglas av närhet, mänsklighet och trygghet. Vi använder modern välfärdsteknik för att underlätta och förbättra vardagen för både våra äldre och våra medarbetare.
Vi erbjuder
En tillsvidaretjänst som undersköterska på heltid men med en placering som vikarie för helgtjänst under en bestämd period - perfekt för dig som vill arbeta extra eller kombinera med studier.
Är du nyfiken på hur det är att jobba i Hjo kommun eller vill veta mer om våra förmåner kan du följa länken till Jobba i Hjo kommun - Hjo kommun (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/)Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
• Ge stöd och omsorg i vardagen utifrån individuella behov.
• Hjälpa till med personlig omvårdnad, måltider och socialt stöd.
• I tjänsten ingår också att kunna ta emot en delegering för insatser enl. Hälso- och sjukvårdslagen.
• Vara en viktig del av teamet och bidra till kvalitet och utveckling i verksamheten.
Vi söker dig som
• Är utbildad undersköterska och har genomfört vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå eller motsvarande vuxenutbildning.
• 18 år enligt AFS 2012:3
• God svenska i tal och skrift. (som minst godkänd SFI D1-nivå eller motsvarande).
• Har giltigt B-körkort.
• Vana vid dokumentation i journalsystem (t.ex. LifeCare, Procapita).
För att trivas hos oss tror vi att följande personliga egenskaper passar in på dig:
• Du är en positiv kollega som tar ansvar för ditt arbete och för den gemensamma arbetsmiljön.
• Ett gott bemötande är självklart för dig.
• Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att se lösningar och möjligheter i olika situationer.
• Du är ansvarsfull med förmåga att organisera och planera .
• Du har ett öppet sinne för människors olikheter och med respekt för varandras bakgrunder och åsikter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Om anställningen
• Du kommer att erbjudas en tillsvidaretjänst på 37 t/ vecka i hemvården men du placeras som vikarie på en helg tjänst på 12 månader, under placeringen är din arbetstid i genomsnitt 30 timmar/vecka.
• En helgtjänst innebär alltså att du arbetar varje helg men till ett lägre arbetstidsmått än en vanlig heltidsanställning.
• Schema kommer att anpassas utifrån verksamhetens behov men ett exempel är arbete dagpass fredag-lördag-söndag-måndag eller dag- eller kvällspass lördag-söndag-måndag och ytterligare någon dag eller kväll i veckan.
Det kan förekomma att tid läggs utanför dessa dagar vid till exempel APT eller kompetensutveckling.Övrig information
Intervjuer och ev. tillsättning av tjänster kan ske löpande under ansökningsperioden.
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera ifrån det här sökunderlaget inom 6 månader från att ansökningstiden löpt ut till likvärdiga tjänster inom socialtjänsten i Hjo kommun. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi undanber vidare extern hjälp vad avser rekrytering eller marknadsföring av den här tjänsten men tar gärna emot samtal från kandidater enligt kontaktuppgifter.
Läs mer: Nyfiken på hur det är att leva och bo i Hjo läs mer här:https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo
Ersättning
