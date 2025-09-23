Undersköterska hemtjänst Torslanda kvällsenheter demens och somatik
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-09-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Är det du som gör det möjligt att bo kvar hemma? Nu söker vi undersköterskor både till kvällsenheterna demens och somatik i hemtjänsten Torslanda.
Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du gör skillnad för dom vi är till för. Din arbetstid är förlagd till kvällstid och varannan helg. I Torslanda värdesätter vi samarbete och vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden.
Arbete inom hemtjänsten innebär att du stödjer och hjälper omsorgstagaren i dennes eget hem utifrån beviljade insatser. Du tar dig till individens hem med bil. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska. All dokumentation görs digitalt.Kvalifikationer
Krav för tjänsten
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du kan antingen visa intyg från Socialstyrelsen, utbildningsintyg eller visa att du tidigare varit tillsvidareanställd som undersköterska
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
Meriterande
• Bekväm med att använda el-cykel som arbetsfordon
• Arbetslivserfarenhet inom vård och omsorgDina personliga egenskaper
Som undersköterska i hemtjänsten visar du respekt och hänsyn för de du möter i din yrkesroll. Omsorgstagarens behov är utgångspunkt för ditt agerande. Din kommunikation är en viktig del av ditt arbete eftersom du informerar kollegor om viktiga händelser, du har samtal med omsorgstagarna samt att du behöver dokumentera.
Arbete i hemtjänsten består till stor del av självständigt arbete och eget ansvar men du arbetar även gemensamt med dina kollegor med omsorgstagarens bästa i fokus. Arbetsuppgifterna varierar utifrån omsorgstagarens behov och därför är det viktigt att du kan anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279606". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef demens
Anneli Alvestorm anneli.alvestorm@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-366 55 82 Jobbnummer
9522640