Undersköterska: Hembo Hemtjänst i Haninge - fast tjänst eller timvikariat
Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB / Undersköterskejobb / Haninge
Vill du arbeta i en växande hemtjänst där kvalitet och bemötande står i centrum? Nu söker vi undersköterskor till vårt team i Haninge.
Hos oss finns möjlighet till både fast tjänst och timanställning. Tjänsten passar också dig som vill börja introduceras redan nu inför sommaren och arbeta som sommarvikarie.
Vi söker engagerade medarbetare som vill vara en del av vårt växande team och bidra till trygg och kvalitativ omsorg för våra kunder.Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
Hembo har funnits sedan 2005 och finns idag på flera orter i Sverige. Vi är en seriös vårdgivare där kvalitet, kunskap och engagemang står i centrum.
I haninge har vi en ny fräsch lokal i Brandbergen, vilket gör att vi kommer närmare våra kunder och medarbetare. Här har du chansen att vara med och utveckla en verksamhet där samarbete och arbetsglädje är viktiga delar.
Vem är du?
Vi söker dig som:
är undersköterska
har B-körkort
är ansvarstagande, noggrann och engagerad
har ett gott bemötande i alla situationer
Hos oss värdesätter vi engagemang, samarbete och ansvarstagande. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas och ta mer ansvar över tid.Dina arbetsuppgifter
Arbetet i hemtjänsten innebär bland annat:
Personlig omvårdnad och hygien
Serviceinsatser såsom städ och inköp
Dokumentation
Kontakt med anhöriga
Uppdrag som fast omsorgskontakt
Att bidra till ett professionellt och respektfullt bemötande
Vi erbjuder
En arbetsplats där kvalitet, samarbete och omtanke står i fokus
Varierande arbetstider (dag, kväll och helg)
Lön enligt överenskommelse samt ersättningar enligt kollektivavtal
Möjlighet till fast tjänst, timanställning eller sommarvikariatTillträde
Enligt överenskommelse
En förutsättning för anställning är att du kan visa giltig ID-handling samt dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Så ansöker du
Vi ser gärna att du ansöker så snart som möjligt, då urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ange följande referens när du ansöker: Undersköterska Haninge
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan till: carl@hembohemtjanst.sealeksandra@hembohemtjanst.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: carl@hembohemtjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska Haninge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB
(org.nr 559021-2816), https://hembosverige.se
Orions Bälte 11 (visa karta
)
136 76 BRANDBERGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemma & Bo Hemtjänst i Sverige AB Kontakt
Verksamhetschef
Carl Engqvist carl@hembohemtjanst.se Jobbnummer
9790915